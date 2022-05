Paraguay, espejo de Rosario: Ahora atentan contra intendente

Grave

Acevedo, político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sigue internado en el hospital Viva Bien: “En estado crítico, grave, esperando las horas para trasladarlo a un centro más complejo; estamos evaluando llevarlo al Brasil. Hizo un paro prolongado”, indicó a radio 650 AM el médico David Peña.

El intendente recibió 7 disparos, 4 en la zona del cuello, 2 a nivel en el brazo derecho, 1 en el brazo izquierdo.

Acevedo enfrentó un paro cardíaco que duró 25 minutos y una gran pérdida de sangre.

“La herida más grave afectó el cuello. Pero hay un orificio que afectó un pulmón”, expresó Peña.

Él estuvo en cirugía 3 horas y permanece sedado en la unidad de terapia intensiva (UTI).

Denuncia

El gobernador del Departamento Amambray, Ronald Acevedo, hermano del alcalde que lucha por su vida, cuestionó la inseguridad en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, insistiendo en la carencia de una política de Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

“Somos muchos los que luchamos contra este flagelo ante este Gobierno. Se está perdiendo la guerra. Tenemos que estar a favor del pueblo, esa gente está destruyendo a los jóvenes y se tiene que poner pecho, ya que las autoridades no lo hacen. Siendo presidente de la República, Mario Abdo, tenía que ordenar nomás ya las acciones”, expresó.

El gobernador Acevedo agregó: “Él estaba en una reunión, paró para hablar con unos amigos. No me contó nada si estaba amenazado o no. Por las denuncias que hace, no le gustará a esa gente. La Municipalidad y el Poder Judicial tienen control, tendría que haber seguridad. No pude reunirme aún con la fiscal del caso”.

El gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, y el diputado Juan Manuel Ayala Acevedo, ambos del PLRA, rechazaron la iniciativa de declarar estado de excepción la zona, tal como lo solicitó el senador Blas Llano:

Estado de excepción no porque van a pagar gente inocente. Se necesita un plan de trabajo. Si no tenés rumbo a dónde seguir, no hay hoja de ruta, no va a servir el estado de excepción. Nosotros pedimos a los militares que den ayuda a la policía. Estado de excepción no porque van a pagar gente inocente. Se necesita un plan de trabajo. Si no tenés rumbo a dónde seguir, no hay hoja de ruta, no va a servir el estado de excepción. Nosotros pedimos a los militares que den ayuda a la policía.

El diputado Juan Manuel Ayala Acevedo, otro integrante de la familia del alcalde, quien asumió la banca cuando falleció su tío, el el citado Robert Acevedo, dijo que “hay que estudiar bien esa figura (del estado de excepción) porque no sé si sería lo conveniente, se, necesita más hechos concretos. Acá es sálvense quién pueda, todos estamos ahora en estado shockeados, pero un estado de excepción afectará mucho al comercio, no queremos nosotros que queden afectados los habitantes de Pedro Juan Caballero y de Amambay”.

Ministro del Interior

El ministro del Interior, Federico González, aseguró que la guerra del Gobierno contra el crimen organizado está más firme y fuerte que nunca: “Se están tomando las medidas necesarias, no nos vamos a entregar”.

González lamentó lo ocurrido con el intendente de Pedro Juan Caballero (Amambay), José Carlos Acevedo: “Estamos muy afectados por todo lo ocurrido. Es muy lamentable”.

Él dijo que se trata de una guerra en todos los ámbitos con el crimen transnacional y remarcó la incorporación de 2.000 nuevos efectivos policiales para reforzar la seguridad ciudadana.

Él hizo hincapié en acciones conjuntas impulsadas con Brasil. Comentó que el presidente Jair Bolsonaro ordenó que se sitiara la ciudad aledaña a Pedro Juan, Ponta Porã, a fin de colaborar con los operativos que se realizan del lado paraguayo.

