Temporada de compras del BCRA: Fuertes rumores de su fin

Por estas razones, se precisó que el BCRA enfrenta un equilibrio complejo entre reservas y demanda de divisas.

¿Alcanzan los dólares para el BCRA?

Según un informe de la consultora Invecq, el BCRA acumula compras netas por US$ 17.160 millones en el MULC, lo que permitió una importante recomposición en el nivel de reservas: las brutas pasaron de US$ 21.209 millones a US$ 29.113 millones, y las netas de US$ -11.225 millones a US$ 350 millones.

Esto fue posible principalmente por la devaluación de diciembre y el esquema de acceso vigente para importadores.

Aunque el gobierno insiste en que no hay un atraso cambiario, el tipo de cambio real ya está 4% por debajo del promedio de enero-noviembre 2023.

En otras palabras, si se mantiene el esquema cambiario actual, en el segundo semestre el BCRA podría convertirse en vendedor neto en el MULC, llegando incluso a perder lo ganado durante la primera parte del año.

El déficit de la Cuenta Corriente podría financiarse mediante el ingreso de capitales privados, pero con el cepo actual esto parece prácticamente imposible, indicaron.

Sin embargo, la consultora dirigida por el economista Esteban Domecq señaló que el FMI podría ser un alivio para el Gobierno: más desembolsos en el marco de un nuevo programa, algo mencionado esta semana por Luis Caputo, podrían permitir desmantelar las restricciones cambiarias y continuar con el saneamiento del balance del BCRA.

El dólar CCL en la mira

Para la llegada de dólares provenientes del campo, lo más importante es seguir de cerca el dólar blend (80% oficial 29% CCL) que usan los exportadores para liquidar la cosecha.

Al respecto, Portfolio Personal Inversiones (ppi) destaca: Consideramos que el rally del CCL de la última semana tuvo diversos factores impulsantes. No creemos que sea casualidad que haya ocurrido tras la última baja de tasas del BCRA. En este sentido, creemos que la menor diferencia entre la tasa en pesos y el crawling peg podría haber comenzado a desincentivar la liquidación, lo que provocaría una menor oferta de los exportadores a través del CCL.

image.png

Al respecto, la media móvil de cinco días de la liquidación teórica vía el mercado financiero disminuyó de US$75 millones al 17/05 a US$62 millones el viernes. Por otra parte, el mercado podría haber comenzado a descontar una mayor probabilidad de que el plan de gobierno fracase ante la postergación de la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado. Este hecho podría haber impulsado a grandes jugadores a tomar ganancias en sus posiciones de carry trade, generando una mayor demanda por CCL y, por ende, presionando al alza su cotización.

Novedades positivas en el Senado acerca de ambos proyectos de ley y una mayor liquidación del sector agropecuario podrían contribuir a que el CCL se mantenga contenido durante esta semana. Recordamos que hoy es feriado en Estados Unidos, lo que podría afectar la liquidación de los exportadores.

image.png

El resultado de hoy

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1795171729381220652&partner=&hide_thread=false El BCRA terminó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 11 millones en el mercado de cambios — Gustavo P Quintana (@guspaqui) May 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1795176709907452326&partner=&hide_thread=false El feriado de hoy en los EEUU imposibilitó ventas de los exportadors y obligo al BCRA a suplir con ventas el faltante de divisas en el mercado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) May 27, 2024

