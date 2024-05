Martín Llaryora y el souvenir de Milei: Una silbatina

“Tienen que reflexionar, no tienen que utilizar este evento con una picardía como un silbido que lo único que hace es marcarte que no estás a la altura de los acontecimientos, no estás a la altura de la institucionalidad y por eso los cordobeses nunca los eligieron para gobernar”, descargó Llaryora contra la oposición provincial. Y más concretamente contra el sector que hoy dirigen Luis Juez y Rodrigo De Loredo, antes reconocido como Juntos por el Cambio.

Por otra parte, destacó la calidad de la visita y la organización. “Hemos dado una muestra de institucionalidad que prestigia a todos los cordobeses, no es la actitud de un gobernador sino de todos los cordobeses. Salió muy bien, fue una organización con sectores expresándose. Córdoba mostró libertad de expresión y recibió al presidente haciendo un acto de alta calidad”, dijo a pesar de algunos encontronazos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.