Misiones: Acuerdos y desacuerdos entre Policías y Docentes en medio del "silencio" del Gobierno

image.png Los efectivos de la Policía de Misiones y los referentes del gobierno que mantienen la negociación en busca de destrabar el conflicto del sector no tienen diálogo oficial desde el viernes pasado...

Y agregó : “Lamentablemente se llegó a esta situación, pero por culpa de ellos. Por la falta de atención para destrabar el conflicto salarial”.

Docentes, de paro, cortan rutas

En este contexto de estancamiento en las negociaciones, la tensión persiste en la provincia. Lo mismo sucede con los docentes que anunciaron que seguirán de paro y cortarán varias rutas hoy.

Las protestas que vienen llevando adelante sectores de la docencia de Misiones, en reclamo de un mayor aumento salarial, que el otorgado por el gobierno provincial, y que se cobrará el jueves, tendrá, en efecto, diversas acciones esta semana. Acciones, que fueron decididas el fin de semana, y que incluyen paros, asambleas y cortes de rutas en distintos lugares.

"Este lunes se realizarán distintas medidas de fuerzas en la provincia, en el marco de una nueva jornada de paro sin asistencia a las escuelas, y en reclamo de una recomposición salarial justa, que permita al trabajador de la educación adquirir poder adquisitivo y afrontar los altos índices de inflación en cuanto al coste de vida", afirma el comunicado emitido por los docentes autoconvocados, según publicó 'Misiones Online'.

Además, los docentes continuarán con el campamento junto a la protesta policial en la intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de Posadas. Durante todo este lunes se realizarán asambleas y manifestaciones.

image.png Los docentes autoconvocados llevarán adelante también una nueva jornada de protestas sin asistencia a las escuelas, y en reclamo de una recomposición salarial, sobre las rutas nacionales N°12 y N°14 en distintos puntos de la provincia.

El dilema por los cortes y el temor a que la policía reprima si acuerdan

El dilema es que los cortes y bloqueos no son de agrado para la policía. En efecto, Amarilla aclaró tanto a personal docente como de salud durante una asamblea multisectorial que: "El camino no es ir a cortar rutas o bloquear el acceso de alguno de los funcionarios",

Fue luego de la asamblea que mantuvieron los sectores docentes del FTEL y Autoconvocados, donde anunciaron un paro por 48 horas lunes y martes, que se produjo una reunión conjunta entre policías, educadores y personal de salud.

En la misma se plantearon dos temores de los maestros: si hay acuerdo con la Policía que después no los vayan a reprimir, y la aceptación de una mesa de negociación conjunta ante el Gobierno misionero.

Ramón Amarilla dio su posición en nombre de sus camaradas del acampe y explicó que mantuvo conversaciones "con gente que son docentes, que son de salud y de la misma Policía y quiero darles un consejo: acá no se gana nada con entrar en el delito. Respeto lo que nosotros estamos haciendo por necesidad, que es manifestarnos para hacerle ver al Gobierno lo que nos pasa. No lo quieren aceptar". Y sentenció:

Se de la lucha de ustedes y les he dicho en varias oportunidades, que no estoy de acuerdo que nos enfrenten pobres contra pobres, a la Policía con los docentes o personal de Salud o cualquier otro sector. El camino no es ir a cortar rutas o bloquear el acceso de alguno de los funcionarios. Es mi posición. Nuestra lucha está acá. Apoyamos y avalamos, respaldamos el reclamo genuino por salario. Todos estamos mal. Ustedes peor, los de salud ni que hablar Se de la lucha de ustedes y les he dicho en varias oportunidades, que no estoy de acuerdo que nos enfrenten pobres contra pobres, a la Policía con los docentes o personal de Salud o cualquier otro sector. El camino no es ir a cortar rutas o bloquear el acceso de alguno de los funcionarios. Es mi posición. Nuestra lucha está acá. Apoyamos y avalamos, respaldamos el reclamo genuino por salario. Todos estamos mal. Ustedes peor, los de salud ni que hablar

Agregó que "hay que resolver con todos, no primero con la Policía y que después nos manden a enfrentarlos. No lo comparto y el colega que lo haga, lo deberá llevar en su conciencia. No hay una obediencia debida. Debemos llevar en la conciencia lo que se pueda hacer”.

"Podemos tener reglamentos internos pero hay que respetar la Constitución que nos respalda para manifestar esta situación y pedir al Gobierno que empiece a hacer bien las cosas", indicó.

El acto del 25 de Mayo

Amarilla no dejó pasar la decisión de la docencia y salud de no acompañar el acto del 25 de Mayo en forma conjunta: "Lamento que no se unieron ayer docentes y los de salud a compartir con nosotros el acto del 25 de Mayo, algo que va a quedar marcado en nuestros corazones. No hubo ningún político a darnos un discurso o a mentirnos en la cara", dijo a los presentes.

"Nunca pensaron que iba a pensar que iba a pasar esto y hoy se rasgan las vestiduras culpándonos. Pero tienen que buscar una solución. No se les está pidiendo para comprar un yate, irnos de vacaciones sino para pagarle mejor a un docente, para darle de comer a nuestras familias y para llegar unos días más hasta el fin de mes", cuestionó.

El vocero insistió que "ni se me cruza por la cabeza el tener que venir a reprimir. No queremos tumbar a ningún Gobierno, estamos por necesidad. Públicamente insto al Gobierno que no nos utilice como Policía o SPP para venir a reprimir al que pide un salario digno".

Finalizó explicando que "lo único que me puedo comprometer con ustedes es, una vez que nos reunamos con las autoridades, es manifestarles esto. Que no nos utilicen y que resuelvan la situación del trabajador".

image.png

Una situación cada vez más tensa

La situación en Misiones, claramente, sigue siendo tensa y sin una solución clara a la vista. La comunidad educativa y las fuerzas de seguridad se mantienen firmes en sus reclamos, mientras el gobierno provincial intenta manejar una crisis que parece lejos de resolverse pero que provocó sus movimientos en la Justicia.

Es que durante el fin de semana, se habrían tomado declaraciones testimoniales para identificar a los principales responsables del levantamiento policial, según confirmaron fuentes directas de la investigación a un sitio porteño.

"Se está avanzando en la identificación de los presuntos cabecillas", afirmaron desde los Tribunales de la capital provincial. Las declaraciones de testigos incluyen a comisarios de unidades de donde se sustrajeron patrulleros, algunos de los cuales fueron retirados del servicio el viernes 17, cuando explotó el conflicto, y otros se sumaron en etapas sucesivas.

Ya hay información suficiente para establecer la participación de varias personas, según indicaron en la Justicia. Esta información fue brindada por el Ministerio de Gobierno de Hugo Passalacqua, basado en datos del área de Investigaciones de la Policía.

Varias situaciones extremas se describen en las más de 20 denuncias existentes, que conformarán una megacausa. Una de estas denuncias describe cómo un móvil fue interceptado en la calle por otros dos, con personas encapuchadas que forzaron a los ocupantes a abandonar el vehículo.

El expediente judicial se amplió el sábado con el acta por la no devolución de los móviles policiales, que se estima son alrededor de 30 en la zona del Comando. Germán Palavecino, uno de los voceros de los manifestantes, se había comprometido públicamente a devolver los vehículos a Jefatura el sábado por la mañana, pero esto no ocurrió. Una de las camionetas retenidas fue utilizada este fin de semana como asiento de un altar improvisado para celebrar una misa.

Con la identificación de los principales implicados casi completa, la Justicia evaluará si existen elementos suficientes para ordenar detenciones. El juez de Instrucción Ricardo Balor será quien decida sobre posibles arrestos de personal policial activo o en situación de retiro Con la identificación de los principales implicados casi completa, la Justicia evaluará si existen elementos suficientes para ordenar detenciones. El juez de Instrucción Ricardo Balor será quien decida sobre posibles arrestos de personal policial activo o en situación de retiro

En Misiones, rige un sistema penal mixto que otorga al magistrado la doble función de investigar y proteger las garantías del debido proceso. Balor dirige el Juzgado de Instrucción N° 6 de la primera circunscripción, mientras que el fiscal Casals es responsable de recibir denuncias, promoverlas y solicitar medidas al magistrado.

image.png Comienza la segunda semana de protesta policial, con un acampe que lleva 11 días en la esquina de la avenida Uruguay y Félix Bogado, frente al Comando Radioeléctrico URI. En la misma zona, en la esquina de Uruguay y avenida Trincheras de San josé, acampan docentes, empleados de salud y del sindicato de prensa que nuclea a trabajadores de medios públicos.

Los representantes de los uniformados son conscientes de que una eventual amnistía no afectará los procesos judiciales. "Sabemos que tendremos que enfrentar a la Justicia", reconoció Ramón Amarilla, junto a Palavecino.

Otro planteo de la Fiscalía fue que el Ministerio de Gobierno cumpla con los mandatos judiciales. Sin embargo, pocos creen que la cartera dirigida por Marcelo Pérez proceda al despeje del área, donde hay campamentos de policías y docentes.

El personal de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción N° 6 trabajó intensamente durante el fin de semana, bajo la directiva de no paralizar el expediente. En paralelo, el Superior Tribunal de Misiones emitió instrucciones para asegurar el acceso a la justicia, pese a la protesta policial.

Los jueces y fiscales de Instrucción Penal, Correccionales y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial fueron ordenados a recibir denuncias y continuar con los trámites. Además, se recordó la disponibilidad de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas para realizar pericias urgentes, ya que el móvil del área de Criminalística de la Policía está fuera de servicio.

