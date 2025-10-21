Según FIX SCR (Fitch Ratings), CGC iniciará negociaciones muy importantes

Además, CGC ingresó al negocio no convencional al firmar con YPF un contrato farm-in por el 49% del bloque Aguada del Chañar en la cuenca Neuquina. El desembolso inicial fue de US$ 75 millones, con el compromiso de asumir 80,4% de los costos de inversión y operación del socio estatal durante cuatro años.

Este movimiento busca compensar el declino de sus campos maduros en el sur y mejorar márgenes mediante una mayor exposición al crudo. Este movimiento busca compensar el declino de sus campos maduros en el sur y mejorar márgenes mediante una mayor exposición al crudo.

Un giro operativo

Pese a un plan de inversión acumulado de US$ 890 millones entre 2023 y 2024, las mejoras operativas no llegaron. Parte del crecimiento en gas dependía de la Ronda 5.2 del Plan Gas.Ar, originalmente con precios de US$ 9,5 por millón de BTU, pero luego ajustados ante el mayor suministro neuquino.

Con la entrada en producción de Aguada del Chañar desde abril de 2025, FIX estima que la producción neta anual se ubicará en 53 mil barriles equivalentes diarios (Mboe/d), con una proyección de 56 a 60 Mboe/d entre 2026 y 2029. La composición cambiará progresivamente hacia el crudo, que pasará a representar 70% del total en 2027, mientras el gas caerá al 30%.

image

Rentabilidad en recuperación, flujo en tensión

La calificadora proyecta una reducción de costos del 20% por barril y un EBITDA de entre US$ 270 y US$ 300 millones en 2025, con margen del 30%, asumiendo precios de US$ 65 por barril y US$ 4,8 por MMBTU para el gas. Aun así, advierte que los resultados seguirán débiles hasta que avance la reestructuración operativa.

El flujo de fondos libre (FFL) continuará presionado por el gasto de capital y mayores intereses, resultando negativo en 2025 y apenas equilibrado desde 2026. FIX señala que 83% de la deuda en ON (US$ 853 millones) está nominada en dólar linked con una tasa promedio del 2%, un costo financiero que probablemente aumente ante el nuevo escenario de tasas.

Estructura de deuda

A mitad de año, la deuda total alcanzaba US$ 1.252 millones, con caja e inversiones por apenas US$ 141 millones, de los cuales US$ 26 millones permanecían restringidos por garantías con Eurobanco Bank Ltd.

El endeudamiento sobre patrimonio neto se ubicó en 2,5 veces, mientras que la deuda de corto plazo representó el 49% del total, un nivel de exigencia elevado para el flujo operativo disponible. FIX resalta que CGC mantiene acceso histórico al crédito local e internacional y que el Grupo Corporación América ha mostrado disposición a respaldar financieramente la compañía ante eventuales tensiones.

El holding

Compañía General de Combustibles (CGC), es una empresa con trayectoria, especializada en la exploración, explotación, desarrollo y producción de hidrocarburos.

Su historia se remonta a 1920, cuando a través de la marca Puma inició el transporte y comercialización de fueloil y diésel.

En 1940 la empresa fue vendida a Sociedad Comercial del Plata (SCP).

En 1964 CGC adquirió Argengás, de envasado y distribución de garrafas de gas natural.

En los años '90 ingresó al transporte de gas a través de Transportadora Gas del Norte (es accionista mayoritario en sociedad con Tecpetrol / Techint.

Luego ocurrió la fusión de Puma / Isaura / Astra para formar Eg3.

En 2003, el 81% pasó al fondo Southern Cross (Norberto Morita / Latin Exploration).

En 2013, Corporación América compró Latin Exploration.

En 2021 compró la subsidiaria Sinopec Argentina Exploration and Production.

En su portfolio hay participaciones muy importantes:

Gasinvest (40,86%)

Gasoducto GasAndes (43,5%)

Gasoducto GasAndes (Chile) (43,5%)

TGN (28,2%)

Andes Operaciones y Servicios

Transportadora de Gas del Mercosur (15,8 %).

Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC) (1)

--------------------

