Se desploma el dólar blue ¿y con pax cambiaria?

El Agro liquidó US$ 7.900 millones en el primer trimestre del año, récord absoluto, 18% arriba que en 2021. A pesar de esto, el BCRA terminó con un saldo negativo por US$ 50 millones en el MULC.

Riesgo País

En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.702 puntos básicos.

Dólar

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP (o bolsa) se encuentra en un precio de $190,06 mientras que, el MEP GD30 cierra a $190,14.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $189,58. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran con un precio de $189,58 y $190,26, respectivamente.

Mientras, el dólar "solidario" se mantiene y cierra con un precio de $192,64.

De esta forma viene evolucionando la brecha con el dólar oficial

image.png

Gráfico elaborado por Christian Buteler

El Gobierno atrasa el tipo de cambio para disimular el gran endeudamiento que tenemos como porcentaje del PBI. Vamos a un colapso de la deuda en pesos ajustada por inflación. Tenemos alta inflación en dólares, el canuto pierde poder de compra El Gobierno atrasa el tipo de cambio para disimular el gran endeudamiento que tenemos como porcentaje del PBI. Vamos a un colapso de la deuda en pesos ajustada por inflación. Tenemos alta inflación en dólares, el canuto pierde poder de compra

No me quedan dudas de que el Gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país, eso es gravísimo, por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses No me quedan dudas de que el Gobierno terminará devaluando a mayor ritmo el dólar oficial, no tenemos gasoil para la logística del país, eso es gravísimo, por ende, creo que la tasa de devaluación se acelerará notablemente en los próximos meses

En los últimos 12 meses el precio del dólar blue aumentó el 41%, mientras que la inflación fue más del 50%, el Índice Cámara de la Construcción aumentó más del 50%, los autos aumentaron más del 60%, todo está aumentando a mayor ritmo que el dólar blue. Hay inflación en dólar blue.

¿Pax cambiaria?

De acuerdo a lo informado por el diario Clarín, con diálogo aceitado con la Casa Rosada, "el mercado cambiario logró estabilizarse luego de la tensión del primer mes del año y los temores por un salto del dólar parecen haber quedado atrás. Las proyecciones de los analistas ahora coinciden en que la pax cambiaria alcanzada desde febrero y consolidada durante el mes pasado podrá extenderse por lo menos hasta mediados de año".

Entonces, recuerda que "con el acuerdo con el Fondo firmado, aunque muchas de las dudas sobre el futuro cercano de la economía permanecen también aparece una única certeza: la inflación continuará ganando la carrera lo que queda del año, y la actualización del tipo de cambio correrá por detrás. De enero a marzo, el BCRA convalidó una suba del dólar oficial del 8%, pero el resto de los precios de la economía se movieron en un nivel más cercano al 15%".

