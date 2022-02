Estalló el escándalo por las reservas del BCRA

"Si vos no adelantás el pedido, tal vez te ganen de mano y te llegue en mayo o más adelante. Vos lo necesitás cuanto antes. A su vez, el otro problema que tienen es que hay que pagar por adelantado porque no te toman los pedidos o corrés el riesgo de que te pasen a una lista de espera. Hubo casos en los que llegó el pedido y por demoras en el giro de divisas del BCRA al importador, ese pedido fue para otro país. No te esperan.