image.png Preocupante las reservas del BCRA y todavía falta atravesar febrero y marzo para la cosecha gruesa.

El economista Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, adelantó a TN:

Creo que van a optar por endurecer el cepo, porque en el mercado cambiario ya no hay libre acceso, las ventas son por importaciones que superan a las exportaciones. Por lo tanto, o ajustan el tipo de cambio nominal o restringen las importaciones Creo que van a optar por endurecer el cepo, porque en el mercado cambiario ya no hay libre acceso, las ventas son por importaciones que superan a las exportaciones. Por lo tanto, o ajustan el tipo de cambio nominal o restringen las importaciones

Y agregó: “Si bien a largo plazo eso no sirve, es lo que siempre han elegido de corto plazo, mientras esperan el ingreso de dólares por la cosecha gruesa (hacia abril). Después, aflojarán cuando acuerden y lleguen las liquidaciones forzadas del campo”.

A su vez, podría darse la posibilidad de nuevas restricciones para consumo con tarjetas de créditos, así como fue el manotazo de ahogado para los viajes al exterior en cuotas.

Es que luego de la disparada del dólar blue por los rumores de default con el FMI que apuró al presidente Alberto Fernández a anunciar un preacuerdo por el descalabro que se le venía encima y la corrida bancaria y de depósitos que se estaba registrando en los bancos, muchos optaron por acelerar consumos en el exterior con tarjetas de crédito.

"El 28 de enero, el stock de préstamos con tarjeta en dólares llegó a US$194 millones y marcó así su nivel más alto desde que comenzó la pandemia. Desde enero del 2020 que no se registraban niveles tan elevados. El primer mes del año finalmente terminó con un promedio de US$145 millones, lo que representa un 77% más que los US$82 millones de enero del año pasado, según se desprende de las estadísticas del Banco Central (BCRA)", confirmó días atrás El Cronista.

Importante aclarar que estamos hablando de $184 el dólar tarjeta contra los $217 del dólar blue.

BCRA desmiente rumor de nuevo cepo

Dicho medio agregó en esa misma nota que desde la autoridad monetaria desmienten categóricamente una nueva medida para restringir compras en dólares con tarjetas.

Según pudo saber El Cronista, estos temores serían infundados. Es que dentro del Central no hay, de momento, ninguna medida en estudio relativa a los consumos en dólares con tarjeta. "Acá no hay nada en estudio, el tema tarjeta no está en la agenda", subrayan desde la autoridad monetaria.

Puertas adentro de la entidad que preside Miguel Pesce incluso consideran que los rumores son "un disparate" y aclaran: "No hay absolutamente nada del tema tarjetas, es un disparate lo que circula, al punto que debería pasar por el Congreso cualquier cambio".

El problema es que ya se vio cómo Pesce decía una cosa y luego el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo obligaba a hacer otra. Tal vez, amerite un nuevo comunicado del BCRA despejando todo tipo de incertidumbre.

El vocero del FMI, Gerry Rice, afirmó este jueves (10/02) que el organismo y la Argentina siguen trabajando para firmar el programa “lo antes posible”.