Bitcoin: Cae el precio de los ASIC, ¿Momento de minar?

Se trata de una caída importante, tomando en cuenta que, cuando inició el 2022, estos mineros promediaban los US$ 11.154. Es decir, los mineros de gama alta han caído un 18% desde que comenzó el presente año. En el caso de los mineros con una eficiencia media, donde destacan los Whatsminer M20 de Bitmain, la caída fue a unos US$ 3.728 en promedio. Acumulan pérdidas de 30% desde el pasado 4 de enero, cuando alcanzaron los US$ 5.327.