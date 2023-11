Santa Fe: Hipotecados de Créditos UVA cruzaron a Milei

Recordemos que estos créditos nacieron en 2016 con el Gobierno de Macri, quienes alentaron esa toma para que las personas pudieran acceder a una casa propia.

Siguiendo con la entrevista, González sostuvo que "Desde el colectivo Hipotecarios UVA decimos que los bancos ganan una fortuna con estos créditos y se produjo una disparidad. En las administraciones anteriores hubo promesas incumplidas. La gente no se sorprende cuando hay tasas subsidiadas para un emprendimiento, es parte del rol del Estado, que las cosas funcionen.Cuando se dice que un 'planero' no paga IVA es mentira, porque sí lo paga. Terminemos con la lógica de enfrentar a la gente con la gente".

Sobre esa línea, González señaló: "Cuando le preguntaron a los representantes de los bancos si ganaban mucha plata con haber otorgado los Créditos UVA terminaron reconociendo que sí". En ese sentido comentó que "Desde agosto de 2019 se está pidiendo que se modifique el índice para el pago de las cuotas. En agosto estaba pagando $3.500 y ahora pago $120 mil de cuota, debo todavía $20 millones con todas las cuotas al día".

Por último, el damnificado por los créditos UVA comunicó que aquellos "que tomamos créditos UVA no nos beneficiamos. No especulamos para nada, sacamos el crédito para una vivienda familiar. El valor de las propiedades cayó un 20%. No somos empresarios especuladores, somos familias".

"Nadie está pidiendo plata, solo se pide que se vea la fórmula para indexar la cuota", publicaron desde las redes sociales una síntesis del pedido de las familias santafesinas de Hipotecados UVA.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUvaSantaFe%2Fstatus%2F1727761886131732935&partner=&hide_thread=false Nadie está pidiendo plata, solo se pide que se vea la fórmula para indexar la cuota. — Hipotecados Uva SANTA FE (@UvaSantaFe) November 23, 2023

Créditos UVA: Qué son y requisitos para solicitarlos

Los Créditos Hipotecarios UVA son préstamos ofrecidos por la entidad financiera a largo plazo, ya que su período de devolución es de 20 años junto con los intereses que van variando dependiendo de la inflación.

Su monto se actualiza a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia que es originado por el Banco Central de la República Argentina basado en el Índice de Precios al consumidor que genera el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Aquellos que pueden aplicar al crédito deben contar con una actividad laboral que incluye a trabajadores en relación de dependencia o contratados, autónomos y monotributistas. Además pueden acceder los pensionados, jubilados y excombatientes de las Malvinas.

Al momento de solicitarlo hay que presentar la siguiente documentación:

* El documento

* El título de la propiedad

* El reglamento de la copropiedad (si se trata de un departamento, PH o dúplex)

* El certificado de verificación del domicilio

* Los comprobantes que den cuenta de los ingresos salariales

Por el contrario, en caso de pedir el préstamo para realizar modificaciones en el domicilio hay que presentar los planos de la casa junto a los presupuestos firmados por la persona que lleve adelante la obra.

