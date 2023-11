Créditos UVA: La morosidad es baja y Milei los mandó a pagar

Hipotecados UVA furiosos

Ante los dichos del Presidente electo, un grupo de personas tomadoras de ese crédito, se quejaron sobre la postura del economista sobre el tema pero admitieron que no les sorprende.

“La UVA es el único índice que se indexa todos los días. Todos los días aumenta. Desde su creación hasta ahora, aumentó un 3.000%. Yo me acuesto a dormir y me levanto más endeudada de lo que me acosté el día anterior. Yo me levanto todos los días un poco más endeudada”, le dijo a Crónica la referente nacional de la agrupación “Hipotecados UVA”, Paola Gutiérrez.

Gutiérrez agregó: “La situación es igual para todos en proporción de aumento. Hay cuotas que hoy están arriba de los $350.000 con familias que pusieron un dinero equivalente a una parte de la propiedad, porque no nos daban el 100% del valor del inmueble. Había que poner, como mínimo, el 30%”.

“Las familias hacemos un sacrificio enorme. Dejo de pagar otras cosas y pago el crédito, que es fundamental porque es la vivienda Es muy problemático”, lamentó. En relación a las declaraciones de Milei, dijo que le generaron “enojo” por “la poca empatía del presidente electo”.

"Créditos UVA"



Porque Milei anunció que no ayudará a los tenedores de esos créditos: “Hubieran elegido un crédito a tasa más alta. Si vos decidís llevar una vida temeraria, y te lesionás, tenés que atenerte a las consecuencias. Nadie les puso un arma en la cabeza para que tomen… pic.twitter.com/gtrLoxYHfX — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 23, 2023

Morosidad baja

Con este escenario, es importante dejar en claro las cifras oficiales respecto a los tomadores de Créditos UVA.

Los créditos hipotecarios UVA constituyen préstamos expresados en una unidad de medida monetaria. Es decir, que el préstamo no se toma en pesos ni en dólares, sino en Unidades de Valor Adquisitivo que, al momento de restituirlo, se deberán abonar en pesos convertido al valor UVA de ese momento.

En Argentina los que tomaron Créditos UVA son un total de 100 mil personas, y según describen los datos oficiales, de estas 100 mil personas que tomaron deuda UVA, hay un bajísimo porcentaje de morosos que abarca un universo de 3.000 personas.

Por ejemplo, según información del Banco Nación Argentina (que agrupa casi el 50% de los 100 mil deudores en todo el país), la mora de deudores UVA es de solo 0.88%. Mientras que el Banco Ciudad informó que "en situación irregular", hay 164 sobre un universo de préstamos de 8.914. Es decir, el 1.8% de los deudores de ese banco.