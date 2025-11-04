La calificadora FIX, afiliada de Fitch Ratings, ratificó la nota BBB(arg) para Crown Point Energía S.A., empresa que firmó acuerdos con Tecpetrol, YPF y Pampa Energía para adquirir los derechos sobre las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en Chubut.
BAJO LA LUPA
Crown Point reorganiza su plan de negocios
La calificadora FIX, afiliada de Fitch Ratings, difundió una nota BBB(arg) para Crown Point Energía, que está organizando un relanzamiento de sus negocios.
La operación implicaría un desembolso cercano a US$ 60 millones y, de concretarse, permitiría duplicar la producción e ingresos a partir de 2026.
A la vez, Crown Point enfrenta vencimientos por US$ 28 millones en el corto plazo y evalúa ejecutar un aporte de capital de al menos US$ 15 millones para sostener su estructura y financiar nuevas adquisiciones.
Actualmente, la compañía produce 4,5 mil barriles equivalentes por día (Mboe/d) y espera alcanzar cerca de 5 Mboe/d en 2026, según estimaciones de FIX. Con las nuevas áreas, la producción podría crecer en 5,5 Mboe/d adicionales, principalmente de petróleo crudo ligero y gas natural.
El salto productivo permitiría mejorar los márgenes y la rentabilidad, aunque dependerá de la capacidad de inversión y de la evolución del precio del crudo. FIX advierte que la operación sigue sujeta a condiciones regulatorias y de financiamiento, lo que agrega incertidumbre a la proyección.
Presión por deuda
La compañía mantiene 3 obligaciones negociables vigentes:
- ON Clase V: por US$ 7,18 millones, tasa del 8% anual, vence en febrero de 2026, sin garantía.
- ON Clase VI: por US$ 22 millones, tasa del 9,5%, garantizada por prenda de créditos, con vencimiento en octubre de 2027.
- ON Clase VII: por US$ 25 millones, dólar linked a tasa fija del 13% anual, con vencimiento en julio de 2027.
La Clase VI, al contar con garantía sobre flujos futuros de las áreas Piedra Clavada y Koluel Kaike, recibió una nota 2 escalones superior (A-(arg)) al rating del emisor. Las demás series mantienen calificación BBB(arg), todas bajo alerta negativa.
La calificadora informó un EBITDA negativo de US$ 8 millones y la relación EBITDA/intereses de -1,08 veces.
FIX considera que la empresa mantiene flexibilidad relativa gracias a que una parte significativa de la deuda está en manos de empresas vinculadas, lo que reduce el riesgo de refinanciación inmediata, aunque no elimina la necesidad de liquidez.
Crown Point confía en el apoyo financiero de sus accionistas.
A septiembre de 2025, la deuda financiera alcanzaba los US$ 75 millones, de los cuales US$ 28 millones vencen en el corto plazo. A septiembre de 2025, la deuda financiera alcanzaba los US$ 75 millones, de los cuales US$ 28 millones vencen en el corto plazo.
El 74% de esos vencimientos corresponde a líneas bancarias y pagarés, mientras que el 26% restante pertenece a la Obligación Negociable Clase V, con vencimiento en febrero de 2026.
FIX advirtió que la estructura de capital de la firma pasó de un endeudamiento inferior al 15% hace 3 años a más del 90% en 2024. La acción en marcha contempla que el ratio Deuda/EBITDA supera las 8 veces.
Una inyección de capital no menor a US$ 15 millones para mejorar la estructura financiera y limitar un mayor apalancamiento permitirá sostener el plan de inversiones comprometido, estimado en US$ 104 millones hasta 2031, de los cuales US$ 43 millones deben ejecutarse antes de 2026.
Otras noticias en Urgente24:
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"
Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: Quién es
Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe
Luis Majul al ataque: LN+ paga fortunas para ser el canal del nuevo orden liberal