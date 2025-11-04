Crown Point reorganiza su plan de negocios

Presión por deuda

La compañía mantiene 3 obligaciones negociables vigentes:

ON Clase V: por US$ 7,18 millones , tasa del 8% anual , vence en febrero de 2026 , sin garantía.

por , tasa del , vence en , sin garantía. ON Clase VI: por US$ 22 millones , tasa del 9,5% , garantizada por prenda de créditos , con vencimiento en octubre de 2027 .

por , tasa del , garantizada por , con vencimiento en . ON Clase VII: por US$ 25 millones, dólar linked a tasa fija del 13% anual, con vencimiento en julio de 2027.

La Clase VI, al contar con garantía sobre flujos futuros de las áreas Piedra Clavada y Koluel Kaike, recibió una nota 2 escalones superior (A-(arg)) al rating del emisor. Las demás series mantienen calificación BBB(arg), todas bajo alerta negativa.

La calificadora informó un EBITDA negativo de US$ 8 millones y la relación EBITDA/intereses de -1,08 veces.

FIX considera que la empresa mantiene flexibilidad relativa gracias a que una parte significativa de la deuda está en manos de empresas vinculadas, lo que reduce el riesgo de refinanciación inmediata, aunque no elimina la necesidad de liquidez.

Crown Point confía en el apoyo financiero de sus accionistas.

A septiembre de 2025, la deuda financiera alcanzaba los US$ 75 millones, de los cuales US$ 28 millones vencen en el corto plazo.

El 74% de esos vencimientos corresponde a líneas bancarias y pagarés, mientras que el 26% restante pertenece a la Obligación Negociable Clase V, con vencimiento en febrero de 2026.

FIX advirtió que la estructura de capital de la firma pasó de un endeudamiento inferior al 15% hace 3 años a más del 90% en 2024. La acción en marcha contempla que el ratio Deuda/EBITDA supera las 8 veces.

Una inyección de capital no menor a US$ 15 millones para mejorar la estructura financiera y limitar un mayor apalancamiento permitirá sostener el plan de inversiones comprometido, estimado en US$ 104 millones hasta 2031, de los cuales US$ 43 millones deben ejecutarse antes de 2026.

Crown Point Energía S.A. (1)

