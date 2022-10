Bloomberg (demócrata) destrozó a Bernanke (exFED) y Dimon (JP Morgan)

image.png Jamie Dimon, CEO del JP Morgan.

Bloomberg contraatacó con todo

El medio demócrata, especializado en Economía y Finanzas, salió rápidamente al cruce con una columna de opinión de John Austhers, editor jefe de Mercados y exFT:

Ya es bastante difícil olvidar el colapso financiero en el mejor de los casos. Esta semana comenzó con una evaluación negativa sorprendente de la economía y los mercados por parte de Jamie Dimon, el CEO que dirigió a JPMorgan Chase & Co. a través de esa crisis, y con la noticia de que Ben Bernanke, quien como presidente de la Reserva Federal atravesó un desastre que muchos críticos pensó que había hecho mucho por la causa, ha recibido un premio Nobel de Economía. Ambos de alguna manera eclipsaron un discurso muy consecuente de la actual vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard.

Los dos hombres son muy diferentes. Dimon es voluble, ruidoso, obstinado, intolerante con los tontos e innegablemente carismático. Bernanke es tranquilo, comedido, emoliente y nada carismático. Las mordaces críticas de Dimon al sistema regulatorio posterior a la crisis que Bernanke hizo mucho por construir sugieren que están en lados opuestos. Pero están de acuerdo en mucho. Desafortunadamente.

El papel de Bernanke en causar la crisis y luego intentar ponerle fin sin duda se debatirá durante décadas, y es extrañamente provocador que el comité del Nobel decida otorgarle el premio en este momento. Las horas posteriores al anuncio ya han visto muchas tomas fascinantes El papel de Bernanke en causar la crisis y luego intentar ponerle fin sin duda se debatirá durante décadas, y es extrañamente provocador que el comité del Nobel decida otorgarle el premio en este momento. Las horas posteriores al anuncio ya han visto muchas tomas fascinantes

(...) Sin embargo, una respuesta definitiva va a ser esquiva porque no podemos conocer los contrafactuales. El daño de la Gran Recesión fue terrible, pero mucho más limitado de lo que se temía. Dicho esto, de manera crucial, fue la política monetaria de la Fed durante la década anterior, en la que Bernanke había desempeñado un papel como gobernador de la Fed, lo que creó las condiciones para la crisis en primer lugar. Claramente, Bernanke fue demasiado lento para ver cómo se acumulaban los riesgos sistémicos, particularmente en el mercado de crédito de alto riesgo. Habiendo hecho el trabajo, vale la pena escuchar la leve advertencia de Bernanke en sus comentarios al recibir el premio de que incluso si los problemas financieros no comienzan un episodio, con el tiempo pueden "aumentar el problema e intensificarlo, así que eso es algo, yo pensar, a lo que realmente tenemos que prestar mucha atención”.

Dimon también comprendía la fragilidad esencial del sistema bancario y estaba constantemente atento a los riesgos. El banco del que se hizo cargo el 1 de enero de 2006 —exactamente un mes antes de que Bernanke asumiera la Fed— había hecho más que cualquier otra institución para desarrollar los derivados crediticios que permitirían la implosión financiera. De alguna manera, JPMorgan evitó lo peor de esto y, con el paso de los años, se ganó el respeto de una manera que sus pares no han podido hacer.

He visto afirmaciones de que Dimon estaba hablando de su propio libro y tratando de presionar a la Reserva Federal para que se volviera moderado. Me parece que estaba siendo muy directo en este pasaje. A un banquero no le interesa poner en duda el mercado crediticio o los fondos cotizados en bolsa

Pero como alguien que ha demostrado ser un gran administrador de riesgos, lo que dice es exactamente correcto. Cuando las condiciones financieras se mueven tan rápido, lo más probable es que algo se “rompa”. El mercado crediticio y el mecanismo aún relativamente no probado de los ETF son áreas que preocupan a mucha gente. Si algo saliera mal con ellos, habría problemas (al igual que la implosión de 2008 fue impulsada por obligaciones de deuda garantizada, papel comercial, el mercado de repos, fondos mutuos del mercado monetario y otros instrumentos aburridos y aparentemente útiles que no habían sido probados antes ).

Lo que dijo Dimon se parece mucho a lo que muchas personas en Wall Street han estado diciendo durante meses (al menos cuando hablan con franqueza y sin atribuciones a los periodistas) y me suena mucho al sentido común.

Deberíamos prestar atención a la idea del premio Nobel de Bernanke: 'Una de las lecciones de mi vida es que nunca se sabe lo que va a pasar'

Luego de marcar que hay que estar atentos al superdólar, inflación, China y las tasas de interés, Austhers dedicó un párrafo para hundir aún más a Dimon y destacar que, al menos, Bernanke es honesto intelectualmente aunque se le haya escapado la tortuga en 2008:

Una breve nota a pie de página: Bernanke a menudo es criticado por su hipocresía. Creo que eso es injusto. Pasó décadas en el mundo académico averiguando qué debería hacer un banco central cuando se enfrentaba a una crisis bancaria, y cuando estaba en el poder hizo exactamente lo que su investigación publicada le había sugerido. debería. Fue lamentablemente lento para comprender la escala de los problemas en 2007, pero fue intelectualmente honesto. Su predecesor, Alan Greenspan, fue un acólito durante mucho tiempo de la filósofa libertaria Ayn Rand y en un momento incluso dijo que la Fed podría ser abolido y reemplazado por una computadora. Pero en el cargo se concedió a sí mismo una gran discreción e hizo un hábito cada vez mayor de intervenir para mantener los precios de las acciones subiendo. Todos los elementos esenciales para la crisis de 2008 estaban en su lugar cuando se fue, muy elogiado , a principios de 2006. Cuando se trata de honestidad intelectual, me llevaré a Bernanke.

