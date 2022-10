Este hábito de bebida es peligroso para tus huesos

Con la osteoporosis los huesos se debilitan y tienen más probabilidad de fracturarse. Con la osteoporosis los huesos se debilitan y tienen más probabilidad de fracturarse.

Las personas con osteoporosis frecuentemente sufren fracturas de los huesos de las muñecas, la columna y la cadera.

Ahora bien, además de los factores de riesgo de la osteoporosis que ya conocemos, como la inactividad física, el peso corporal, la falta de calcio y de vitamina D, algunos estudios han sugerido que ingerir refresco en exceso podría aumentar el riesgo de esta enfermedad.

Uno de los estudios fue realizado por la profesora Katherine Tucker, directora del Programa de Epidemiología y Análisis Dietético y sus colegas de la Universidad de Tufts, en Boston. Ya Urgente24 lo había detallado.

El estudio involucró a 2.500 personas y encontró una relación entre las bebidas de cola y una baja densidad en la densidad mineral ósea de las mujeres.

En promedio, las mujeres bebían cuatro bebidas de cola a la semana.

También hallaron que el consumo de bebidas de cola podría estar aumentando el riesgo de sufrir osteoporosis.

Los investigadores creen que el responsable de esta relación es un ingrediente de la cola llamado ácido fosfórico.

¿Qué es lo que debilita los huesos?

También, el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT), coincide en que tomar refresco todos los días es un hábito de bebida que aumenta el riesgo de osteoporosis. Justamente, por el ácido fosfórico y la cafeína.

Esto es lo que explica:

Otra sustancia que puede aumentar la excreción de calcio a través de la orina es el ácido fosfórico, dice Michelle Rauch, RDN. Desafortunadamente, los refrescos están llenos de este ingrediente, lo que le da a las bebidas su sabor ácido y previene el crecimiento de moho.

Sin embargo, eso no es todo. "La cafeína en los refrescos también puede interferir con la absorción de calcio y provocar pérdida ósea", agrega Rauch.

Un estudio de 2020 publicado en Nutrients encontró que los bebedores diarios de refrescos tenían casi cinco veces más riesgo de fracturas en comparación con las personas que no bebían refrescos.

En el estudio al que hace referencia ETNT, se analizaron los datos de 17.383 adultos de 20 a 75 años que asistieron a la Encuesta de Salud y Nutrición de China (CHNS) entre 2004 y 2011.

Los investigadores concluyeron: "El consumo de refrescos está directamente asociado con el riesgo de fractura".

Y sugirieron:

Reducir el consumo de refrescos debe considerarse como una estrategia importante a nivel individual y poblacional para mantener la salud ósea.

¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis?

De acuerdo con la Clínica Mayo:

Dolor de espalda, provocado por una vértebra fracturada o aplastada

Pérdida de estatura con el tiempo

Una postura encorvada

Un hueso que se rompe mucho más fácilmente de lo esperado

----------------------------

