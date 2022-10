Micotoxinas: Ojo con los hongos en las manzanas

Y agrega: “No es tan grave cuando uno consume una fruta solamente, pero se vuelve un riesgo importante cuando gran cantidad de fruta se procesa y se concentra para producir otros alimentos como jugos, pulpas o papillas infantiles”.

Patriarca, directora de tesis doctoral de María Agustina Pavicich, en colaboración con Kristian Fog Nielsen de Bioengineering, en la Universidad Técnica de Dinamarca, encontraron que "alrededor del 95% de estos hongos pertenecía al grupo que producía las micotoxinas más peligrosas. La incidencia tan alta nos sorprendió un poco ”, indica sobre el trabajo publicado en International Journal of Food Microbiology.

manzanas-hongos.jpg Manzanas afectadas por el hongo Alternaria (Foto: Exactas Comunicación).

Sobre las posibles consecuencias, Patriarca precisa: “Se están estudiando los efectos tóxicos de estas micotoxinas; aún no hay suficientes datos. Por eso, la importancia de presentar documentación e indagar. En algunos trabajos se probó que estas tienen efectos genotóxicos, es decir que afectan directamente al ADN, o sea que eso puede desatar problemas de distinta índole a largo plazo, por acumulación”.

Hasta el momento, falta reunir más material para esclarecer el cuadro de situación, según insiste en señalar. “Hoy en día, todavía no hay legislación a nivel internacional que regule sobre estas micotoxinas. Este año, la Unión Europea que es la más avanzada en la materia, sacó recomendaciones -es decir, no es aún una ley- acerca de cómo controlarlas en distintos productos, pero no incluyó a las manzanas porque todavía hay pocos datos. A nivel mundial, hay que generar información para que las autoridades sanitarias sepan cuáles productos contienen estas micotoxinas. Hacia allí debemos apuntar”, sugiere.

Mientras tanto, ella y su equipo continúan investigando. “Entendemos que cuando el consumidor ve la manzana podrida, la tira. Pero ¿qué ocurre en la industria alimentaria cuando produce jugos?”, se preguntaron y establecieron un acuerdo con una empresa de concentrados de manzana en el Alto Valle de Río Negro, donde se da la mayor producción de esta fruta para estudiar el caso. “ Ellos tienen muy buenos sistemas de inspección visual para evitar que la fruta contaminada entre a la línea de proceso, pero el corazón mohoso no tiene formas de control, porque no se ve”, grafica.

Diversas técnicas suelen usarse para evitar contaminación del producto. Algunas de ellas son a través del calor y la decantación o clarificación. “El procedimiento térmico mata al hongo, pero no destruye a las micotoxinas. En tanto, vimos que la clarificación, es decir precipitar los sólidos y lograr un producto límpido, era la etapa más efectiva para bajar significativamente los niveles de esta toxina en los jugos”, señala.

El equipo quiso saber qué ocurría en el caso de las papillas, mermeladas o puré, que no tienen clarificación y cómo se podía hacer para evitar la posible contaminación. “Tal como se esperaba, estos productos son los que mostraron mayor acumulación de las toxinas ”, indica. En este sentido, Patriarca anticipa: “Estamos trabajando en la prevención”.

Si bien una de las maneras es a través del uso de agroquímicos en el campo, para que combatan el hongo en las plantaciones, este no es el modo elegido “porque no queremos exacerbar el uso de pesticidas. Esto trae otro tipo de problemas que tratamos de evitar”, advierte.

Entonces, en conjunto con investigadores de la Universidad de Gante, Bélgica, están trabajando en “implementar mejores estrategias para la selección de frutos en el proceso industrial. La idea es buscar métodos alternativos para que no entre el fruto contaminado, o bien, ver si en alguna etapa del procesamiento se puede implementar alguna mejora tecnológica, que permita reducir las micotoxinas hasta niveles seguros en los alimentos”, concluye.

