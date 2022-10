Este hábito alimenticio empeora tu memoria y cerebro

Los participantes eran hombres con una edad media de 62 años.

Los investigadores evaluaron los hábitos alimenticios de los participantes, específicamente en qué momento comían y qué comidas se saltaban.

Mientras, la función cognitiva se evaluó mediante la entrevista telefónica modificada para el estado cognitivo, que comprende recuerdos de palabras inmediatos y diferidos, conteo hacia atrás y prueba de resta.

Si bien, los investigadores observaron que varios factores relacionados con el estilo de vida y la salud podrían afectar los resultados, descubrieron que saltarse el desayuno aumenta el riesgo de daño a la función cognitiva.

En palabras de los investigadores:

El patrón de omisión del desayuno se asoció con un deterioro cognitivo significativamente más rápido en 0,14 puntos/año. El patrón de omisión del desayuno se asoció con un deterioro cognitivo significativamente más rápido en 0,14 puntos/año.

mala memoria (2).jpg Saltarse el desayuno es un hábito que afecta seriamente la memoria.

¿Qué le pasa al cerebro cuando no desayunas?

"Este estudio no sorprende y tiene mucho sentido, principalmente porque coincide con estudios similares que sugieren los mismos resultados para niños, adolescentes y adultos jóvenes que se saltan las comidas" , dice a Eat This, Not That, Kiran Campbell, RDN , nutricionista dietista registrada.

Y explica:

"Nuestros cuerpos dependen de la glucosa como combustible para mantener nuestro cerebro funcionando a un nivel óptimo".

Entonces...

Si se salta por completo la primera comida del día, esencialmente está privando a su cuerpo y cerebro del combustible que necesita para ponte en marcha y sostente hasta que decidas comer. Si se salta por completo la primera comida del día, esencialmente está privando a su cuerpo y cerebro del combustible que necesita para ponte en marcha y sostente hasta que decidas comer.

En ese sentido, la nutricionista hace la siguiente recomendación:

"Les instruyo a los pacientes que no pasen más de 4 a 5 horas sin comer durante las horas de vigilia. Esto es no solo para prevenir la disminución de la función cognitiva y las habilidades de pensamiento, sino también para mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre y el peso corporal con el tiempo".

Recordemos que saltarse las comidas también está relacionado con aumento de peso y mayor riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol y más.

¿Cuáles son las causas de la pérdida de memoria?

El envejecimiento es una de las principales causas de la pérdida de memoria.

Pero, cuando se trata de pérdida de memoria reversible, estas pueden ser las posibles causas, según la Clínica Mayo:

Medicamentos o una combinación de medicamentos

Traumatismo craneal menor o lesión en la cabeza

Trastornos emocionales, como el estrés, la ansiedad o la depresión

Alcoholismo crónico, que puede afectar gravemente las capacidades mentales

Insuficiencia de vitamina B12

Una glándula tiroides hipoactiva (hipotiroidismo)

Apnea del sueño sin tratar

-----------------------------

Más contenido de Urgente24

La infusión natural que ayuda a curar el hígado graso

Por qué el ejercicio con pesas beneficia más que a los músculos

Nuevo hallazgo sobre estos productos lácteos y la diabetes

La falta de esta vitamina pone en peligro tu corazón

4 estrategias para comer mejor respaldadas por la ciencia