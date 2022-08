La razón recién descubierta por la que no debes saltear el desayuno

No obstante, el investigador también advierte que no se trata únicamente de no discontinuar esta comida, sino de qué se come y dónde. "Nuestros resultados sugieren que no solo es importante desayunar, sino también dónde desayunan los jóvenes y qué comen", aclaró López-Gil.

Para obtener estos resultados, el equipo analizó datos de la Encuesta Nacional de Salud de España de 2017, que incluía información sobre hábitos alimenticios como de la salud psicosocial, como la autoestima, el estado de ánimo y la ansiedad.

image.png

Otras conclusiones impactantes del estudio fueron que:

El desayuno fuera de casa es casi tan perjudicial como saltarse la comida por completo, lo que podría deberse a los alimentos comprados son menos saludables.

El café, la leche, el té, el chocolate, el cacao, el yogur, el pan, las tostadas, los cereales y los pasteles se asociaron con menores posibilidades de problemas de conducta.

Por el contrario, los huevos, el queso y el jamón se vincularon con mayores riesgos.

A pesar de que la población estudiada fue española, los autores creen que los hallazgos son consistentes con investigaciones realizadas en otros lugares del mundo.

"Para prevenir problemas de salud psicosocial, un desayuno que incluya lácteos y/o cereales, y minimice ciertos alimentos de origen animal con alto contenido de grasas saturadas/colesterol, podría ayudar a disminuir los problemas de salud psicosocial en los jóvenes”, concluyó López-Gil.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Adolfo Rodríguez Saá fue internado: "Recen por su salud"

Habla CFK: Clarín, La Nación y WhatsApp entre López y Caputo

4 bares secretos para visitar en Buenos Aires

Alerta máxima por una figura que se perdería Qatar 2022

No hay acuerdo de rescisión: Viviana Canosa sigue la novela