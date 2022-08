Los 4 alimentos que más dañan tu corazón, según expertos

"Limitar la cantidad de grasas saturadas y grasas trans que consumes es un paso importante para reducir el nivel de colesterol en sangre y disminuir tu riesgo de enfermedad de las arterias coronarias".

Y sabemos que, tener colesterol alto puede causar la acumulación de placa en las arterias o ateroesclerosis, y en consecuencia, aumentar el riesgo de un ataque cardíaco.

Por eso, entre los alimentos que Clínica Mayo recomienda evitar en la dieta, están:

Mantequilla

Manteca

Grasa de tocino

Salsa espesa

Salsa de crema de leche

Sustituto de crema de leche sin lácteos

Margarina y grasa hidrogenadas

Manteca de cacao, que se encuentra en el chocolate

Aceites de coco, de palma, de algodón

Carne roja y procesada

El consumo de carne roja y procesada ha estado bajo la lupa por su posible vinculo con ciertos tipos de cáncer. Ahora, lo relacionan con mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

Tal como reseñó Urgente24, un nuevo estudio publicado en la revista de la American Heart Association, demostró que las sustancias producidas en el tracto digestivo por los microbios intestinales después de comer carne roja explican gran parte de los riesgos asociados.

Los investigadores analizaron datos de 4.000 adultos seguidos durante un promedio de 12,5 años y hasta 26 años en algunos casos. Se midieron varios biomarcadores y respondieron diversos cuestionarios.

Luego de comparar el riesgo de enfermedad cardiovascular de acuerdo a la cantidad de alimentos de origen animal descubrieron que:

Comer más carne, especialmente carne roja y procesada, estaba relacionado con un riesgo 22% mayor por cada 1,1 porción por día. Comer más carne, especialmente carne roja y procesada, estaba relacionado con un riesgo 22% mayor por cada 1,1 porción por día.

Azúcares añadidos

La Asociación Americana del Corazón indica que comer demasiada azúcar en la dieta puede "dañar la salud y hasta acortar la vida".

Su declaración concluye con que deberías limitar el consumo diario de azúcares añadidos.

Por eso, la recomendación de la Asociación Americana del Corazón es:

Las mujeres deben consumir no más de 100 calorías al día de azúcares agregadas. Los hombres deben consumir no más de 150 calorías al día de azúcares agregadas. Las mujeres deben consumir no más de 100 calorías al día de azúcares agregadas. Los hombres deben consumir no más de 150 calorías al día de azúcares agregadas.

Esto equivale a 6 cucharaditas para las mujeres y 9 cucharaditas para los hombres.

Además, advierte que se debe tener cuidado con los siguientes azúcares añadidos:

Bebidas azucaradas (como bebidas gaseosas y refrescos)

(como bebidas gaseosas y refrescos) Desayunos azucarados (como barras energéticas o yogur endulzado)

(como barras energéticas o yogur endulzado) Jarabes y dulces (como almíbares, miel y caramelos)

(como almíbares, miel y caramelos) Dulces Congelados (como el helado)

(como el helado) Pan horneado dulce (como panes, pasteles y galletas)

Sal de mesa

Consumir mucha sal puede causar presión arterial alta, un factor de riesgo para enfermedades cardíacas.

En ese sentido, Clínica Mayo asegura:

Limitar el consumo de sal (sodio) es una parte importante de una dieta saludable para el corazón. Limitar el consumo de sal (sodio) es una parte importante de una dieta saludable para el corazón.

Para los adultos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda consumir menos de 5 gramos (un poco menos que una cuchara de té) de sal por día.

Considere también que, parte de la sal que consumes viene de otros alimentos frecuentes en la dieta, como enlatados o procesados, sopas, alimentos horneados y cenas congeladas.

Más contenido de Urgente24

Antonio Laje y el chat filtrado que apunta contra el canal

El rating preocupa a Marcelo Tinelli y apela a ShowMatch 2.0

Sin rating: Daniel Vila hundió a A24 y en LN+ le agradecen

Sospecha por la lesión de Zeballos y las apuestas deportivas

4 restaurantes con vista al río para salir a comer el finde