Estas 6 cosas empeoran tu colesterol sin que te des cuenta

A menudo la gente se pregunta ¿Por qué sube el colesterol si no como grasas? ¿Qué causa colesterol alto? ¿Qué sube el colesterol? Lo cierto es que, aunque la dieta sea uno de los factores que más influye en el colesterol, no es lo único que puede descontrolar sus niveles. He aquí los factores que aumentan el riesgo de tener colesterol alto, según Harvard, CDC, Mayo Clinic y otros expertos.