4 estrategias para comer mejor respaldadas por la ciencia

Para ello, elija una o dos reglas de alimentación específicas y cúmplalas. Por ejemplo -indica el artículo- no consumo bebidas azucaradas. O no como frituras. O no como postre durante la semana.

En ese sentido, restringirse de múltiples maneras hace que sea más difícil apegarse a las buenas intenciones, dice Christina A. Roberto, profesora asociada de políticas de salud en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

Haz una lista de compras y compra en línea

Además de ayudar a la mala memoria, anotar las cosas que debemos comprar puede ayudarnos a lograr nuestro objetivo de comer mejor.

Hacer una lista de compras de alimentos saludables puede alentarlo a evitar las compras impulsivas cuando está en la tienda, dice Deborah F. Tate, profesora del Instituto de Investigación de Nutrición de la Universidad de Carolina del Norte.

Además, comprar comestibles en línea puede ser aún más eficaz, ya que los artículos poco saludables no están justo frente a ti. Lo dice el artículo y tiene sentido. Pero, tenga cuidado con los anuncios en línea.

Según un estudio de 2007 publicado en el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, las personas que buscan perder peso que compran en línea, compran menos alimentos ricos en grasas.

Duerme bien

Esto es algo que han confirmado múltiples estudios: no dormir bien o la falta de sueño está relacionado con el aumento de peso.

Y esta es la razón, dice el WSJ: Cuando estamos despiertos más tiempo, tenemos más tiempo para comer. Y hay cambios biológicos que ocurren cuando no dormimos lo suficiente que pueden conducir a comer en exceso.

Según Alyssa Minnick, becaria postdoctoral en la División de Medicina del Sueño de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. “Algunas investigaciones sugieren que hay cambios potenciales en las hormonas relacionadas con el apetito cuando dormimos poco”,

Cuando estamos privados de sueño, también tendemos a desear más alimentos ricos en grasas, dice ella.

Generalmente, los expertos en sueño aconsejan que los adultos sanos duerman entre siete y nueve horas por noche.

No comas solo

La soledad tiene efectos indeseados en la salud, y comer solo puede que no sea buena idea. Por ello, varios especialistas entrevistados por el WSJ recomiendan comer acompañado:

Cuando comemos con familiares y amigos, tendemos a hacer comidas más completas con vegetales, proteínas y otros componentes, dijo Barbara J. Mayfield, dietista registrada en Delphi, Indiana

con vegetales, proteínas y otros componentes, dijo Barbara J. Mayfield, dietista registrada en Delphi, Indiana Comer con otras personas que también están comprometidas con una alimentación saludable puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas , dice Rebecca Seguin-Fowler, directora asociada del Instituto para el Avance de la Salud a través de la Agricultura en la Universidad Texas A&M.

, dice Rebecca Seguin-Fowler, directora asociada del Instituto para el Avance de la Salud a través de la Agricultura en la Universidad Texas A&M. Los estudios han encontrado que cuando una persona en un hogar está tratando de mejorar su dieta y perder peso, los otros miembros también pierden peso, incluso si no lo intentan, dice Amy Gorin , vicerrectora interina de ciencias de la salud en la Universidad de Connecticut.

-------------------------------

Más contenido de Urgente24

La "hormona del amor" podría curar el corazón tras un infarto

Esta dieta podría aumentar el riesgo de un cáncer fatal

¿Sirve el café para bajar de peso? Lo que dice la ciencia

Diabetes: El hábito inesperado que multiplica tu riesgo

Falta de vitamina B12: Síntomas impensados en manos y pies