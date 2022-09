¿Sirve el café para bajar de peso? Lo que dice la ciencia

Por ejemplo, un estudio publicado en el International Journal of Food Sciences and Nutrition encontró que beber café antes de una comida disminuía ligeramente la ingesta calórica, aunque los efectos de supresión del apetito no duraron más de tres o cuatro horas.

Un estudio en Obesity observó que los participantes con sobrepeso que consumían la bebida redujeron su ingesta calórica en su próxima comida. Otro ensayo disponible en Appetite concluyó que el café no tuvo ningún efecto sobre las calorías consumidas.

“La ingesta de café acelera el metabolismo, probablemente debido al contenido de cafeína”, precisa Lon Ben-Asher, dietista miembro de la Academy of Nutrition and Dietetics con sede en Estados Unidos. Además, agregó que la infusión “mejora la quema de grasa a través del aumento de la termogénesis (la producción de calor) y la estimulación de neurotransmisores como la adrenalina”.

image.png

Con todo, aunque factores como las hormonas y la edad juegan un papel, en última instancia es a través de una dieta balanceada que se puede lograr la pérdida de peso.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, es probable que se vean los mejores resultados si la persona enfoca en una dieta rica en nutrientes y en el control de las porciones mientras aumenta sus niveles de ejercicio.

Entonces, en síntesis, Live Science recomienda que si se quiere perder el exceso de peso agregar café negro a la dieta no afectará los resultados.

No obstante, advierte que las calorías se acumulan rápidamente a medida que se le agrega leche, crema, azúcar y otros jarabes. Por otro lado, lo ideal es ingerirlo por la mañana o temprano en la tarde para no interrumpir el sueño, parte indispensable del proceso de pérdida de grasa.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Marcelo Longobardi enterró a Radio Mitre y denunció maltrato

Drástica decisión de las agencias de turismo frente al dólar

Furor por el truco para ver TV, series y películas gratis

Peugeot importa neumáticos de China y el SUTNA a las piñas

Fracaso total del SUTNA, Alejandro Crespo y el PO por neumáticos: Todo