Ben Bernanke no anticipó el crac 2008 pero es Nobel 2022

nobel-de-economia.jpg El anuncio del premio Nobel de Economía 2022.

Intermediarios

Dybvig y Diamond han demostrado que los bancos ofrecen una "solución óptima" para que el ahorro de las familias se canalice hacia la inversión, algo clave para que la economía funcione.

Las entidades financieras actúan como intermediarios al aceptar depósitos de los ahorradores, permitiendo que los depositantes accedan a su dinero cuando lo deseen o necesiten al mismo tiempo que ofrecen préstamos a largo plazo a los prestatarios.

"Los ahorradores quieren tener acceso instantáneo a su dinero en caso de desembolsos inesperados, mientras que las empresas y los propietarios de viviendas necesitan saber que no se verán obligados a devolver sus préstamos antes de tiempo", explica la academia sueca.

Además, Diamond ha mostrado capacidad, en teoría, para evaluar la solvencia de los prestatarios y garantizar que los préstamos se destinen a buenas inversiones.

No obstante, la intermediación de los bancos es también un arma de doble filo para el sector, pues les hace vulnerables a los rumores de un colapso cercano.

Bernanke ha estudiado la Gran Depresión de los años 1930, posterior al crash de 1929 en la bolsa estadounidense y una de las mayores crisis de la historia moderna, evidenciando que los colapsos bancarios fueron decisivos para que la recesión fuera tan profunda y prolongada.

Los descubrimientos de los 3 ganadores del Nobel de Economía han mejorado la capacidad para "evitar tanto las crisis graves como los costosos rescates", ha afirmado Tore Ellingsen, presidente del comité que escoge a los galardonados.

Tore Ellingsen.jpg Tore Ellingsen, presidente del comité que escoge a los galardonados, promotor de varios desastres.

Editorial

The Wall Street Journal criticó el Nobel a Bernanke, en un comentario editorial del diario:

"Un viejo chiste dice que a los economistas les gusta quejarse de que algo puede funcionar en la práctica, pero ¿funciona en teoría? Eso me viene a la mente con la noticia de que el ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke , está compartiendo el premio Nobel de Economía de este año por su investigación sobre las crisis financieras. Sus ideas funcionaron en la teoría, pero no en la práctica.

El Sr. Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig comparten el Nobel por su trabajo que contribuye a la comprensión de la relación entre las crisis bancarias y la economía en general. La suposición durante gran parte del siglo XX fue que las crisis bancarias eran el resultado de desarrollos negativos en Main Street o la granja.

La investigación de los economistas en 1983 y 1984 mostró cómo las corridas y colapsos bancarios podrían ser causa más que efecto, congelando la asignación eficiente de capital y paralizando Main Street. El Sr. Bernanke observó que cuando un banco quiebra, su conocimiento institucional sobre la solvencia de sus prestatarios se pierde y es difícil de reemplazar. Esto, postuló el Sr. Bernanke, fue una de las principales razones por las que la Gran Depresión se hizo tan profunda.

Esta investigación es importante y podría ser útil para los banqueros centrales, excepto que no ayudó a Bernanke cuando estuvo en la Reserva Federal en las décadas de 2000 y 2010. Puede que haya hecho lo contrario. Argumentaríamos ahora, como argumentamos en ese momento, que Bernanke y la Reserva Federal crearon las condiciones monetarias que condujeron al peor pánico financiero en 80 años.

Como gobernador de la Fed entre 2002 y 2005, Bernanke fue noticia al afirmar que el mayor riesgo económico era la deflación. Convenció a sus colegas y al presidente Alan Greenspan de que mantuvieran las tasas de interés inusualmente bajas en la primavera de 2003, incluso cuando se aprobó una reducción de impuestos y la economía floreció. Los precios de los activos se dispararon, especialmente el mercado inmobiliario, pero la Fed siguió otorgando un subsidio al crédito con tasas de interés reales negativas.

Tal como mostró la investigación del Sr. Bernanke, el pánico financiero y el colapso que siguieron a la manía de los activos llevaron a la economía a la recesión. Bernanke asumió como presidente de la Fed de 2006 a 2014. Sin embargo, la Reserva Federal no supo anticipar el pánico financiero y la caída. Como muchos economistas y la mayoría de los políticos, la Fed vio la estabilidad financiera como una cuestión de regulación mientras ignoraba los incentivos creados por la política monetaria. Tal como mostró la investigación del Sr. Bernanke, el pánico financiero y el colapso que siguieron a la manía de los activos llevaron a la economía a la recesión. Bernanke asumió como presidente de la Fed de 2006 a 2014. Sin embargo, la Reserva Federal no supo anticipar el pánico financiero y la caída. Como muchos economistas y la mayoría de los políticos, la Fed vio la estabilidad financiera como una cuestión de regulación mientras ignoraba los incentivos creados por la política monetaria.

En la transcripción oficial de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 9 de mayo de 2007, el gerente de cuentas de Mercado Abierto de la Fed, Bill Dudley, declaró que "la turbulencia del mercado que comenzó en serio el 27 de febrero ahora es un recuerdo lejano". En cuestión de semanas, el banco de inversión Bear Stearns tuvo que rescatar 2 de sus fondos de cobertura con exposición a hipotecas de alto riesgo.

En la transcripción del FOMC del 29 y 30 de enero de 2008, solo hay una sola referencia de pasada a Bear Stearns, que estalló en cuestión de semanas. El precedente del rescate de Bear Stearns en marzo de 2008 contribuyó a la complacencia y luego al pánico cuando los inversores se dieron cuenta de que la Fed no podía o no haría lo mismo con Lehman Brothers 6 meses después.

La Reserva Federal de Bernanke ha sido elogiada por sus políticas monetarias durante el pánico financiero, y algunas de ellas fueron necesarias y valiosas. Pero el impacto de las políticas de la Fed en la estabilidad financiera está lejos de ser la historia heroica que le gusta contar a Bernanke. En la década de 2010, esas políticas no provocaron la inflación que predijeron algunos críticos, pero también coincidieron con la recuperación económica más lenta en décadas.

Reprimir las tasas de interés a mínimos históricos e inundar la economía con reservas bancarias a través de la flexibilización cuantitativa distorsionó los mercados para todas las formas de crédito de una manera que los economistas aún no entienden, y luego la Fed hizo lo mismo solo que más cuando la pandemia golpeó en 2020. Los efectos a largo plazo sobre la estabilidad financiera recién comienzan a verse cuando la Fed del presidente Jerome Powell lucha contra la inflación que ayudó a desencadenar.

Corresponde a otros economistas, como Claudio Borio y sus colegas del Banco de Pagos Internacionales, tratar de comprender cómo el superciclo financiero creado por la Fed y otros bancos centrales afecta la estabilidad financiera y la economía principal. Esperemos que no tengamos que aprender por las malas de otro pánico y colapso financiero.

---------------------------

