BCRA y BOPREAL: Colocación del 100% tras salto del dólar CCL

El BOPREAL

Con esta subasta, tal como resaltan desde ámbito, el BCRA colocó el monto máximo de las tres Series por un total de US$ 10.000 millones: la Serie 1 completó el cupo de US$ 5.000 millones y la Serie 2 el de US$ 2.000 millones, sumándose los US$ 3.000 millones de la Serie 3.

El BOPREAL fue diseñado por el equipo económico, casi desde el inicio de la gestión, como una pieza clave en su estrategia de transición hacia el levantamiento del cepo cambiario y un nuevo régimen monetario de competencia de monedas.

Se trata de un bono diseñado inicialmente para importadores con deudas comerciales previas al 12 de diciembre, suscrito en pesos pero nominado en dólares. Se trata de un bono diseñado inicialmente para importadores con deudas comerciales previas al 12 de diciembre, suscrito en pesos pero nominado en dólares.

Desde este mes, también pueden acceder las empresas cuyas utilidades y dividendos no pudieron ser cancelados en los últimos años debido al control de cambios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1751628905469919622?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751628905469919622%7Ctwgr%5E326f60e33ca05cce4b7236cf612f32d8096c1fe6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Feconomia-politica%2Fbopreal-libre-de-riesgo-dolarizacion-y-deuda-las-definiciones-clave-de-economia%2F&partner=&hide_thread=false Pero claro Juancito!

La emisión real del Bopreal es el 30%, a pagar en el 2027.

Es decir, si el Central emitiera 5 mil millones, solo tendría que pagar 1500 de capital a fin del 2027!

El otro 70% sí o sí va a impuestos y aceptado por el Tesoro al Ccl (si hubiera cepo y… https://t.co/XeFpbn9SDO — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 28, 2024

La herramienta apuntó a varios frentes: fue pensada para aliviar la situación de los pasivos por importaciones (que igualmente siguen creciendo por el sistema de pago escalonado implementado por la actual gestión), para absorber pesos y para dolarizar una porción de la deuda remunerada del BCRA.

Con la posibilidad de que también accedan las empresas para canalizar el pago de dividendos y beneficios, el equipo económico buscó ir descomprimiendo otra vía de demanda de divisas contenida para cuando se decida abrir el cepo. Con la posibilidad de que también accedan las empresas para canalizar el pago de dividendos y beneficios, el equipo económico buscó ir descomprimiendo otra vía de demanda de divisas contenida para cuando se decida abrir el cepo.

Más contenido en Urgente24

Nicolás Posse: Ninguneo, rumores y el plan de "relanzamiento" del Gabinete

El dólar blue pierde su récord y hay olor a intervención

Marina Dal Poggetto y la lluvia de inconsistencias (gravísimas) de Javier Milei

Se debilita el liderazgo de Máximo Kirchner mientras Axel Kicillof gana terreno