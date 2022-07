Todas malas en River: Se cayó lo de Luis Suárez

"Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca. O buscar por buscar. Hay un dejo de la injusticia total", expresó un enojado Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

Como es costumbre desde su desembarco en el fútbol, las instituciones reguladoras del deporte -en este caso la Conmebol- publican los audios de las jugadas que fueron analizadas, en el intento de hacer el juego "más transparente". Esta mañana, salió a la luz la comunicación entre el árbitro Tobar y los asistentes en la cabina del VAR.

El chileno afirmó en dos oportunidades: "Para mí es gol", mientras la jugada era repetida una y otra vez mediante la tecnolgía. Desde la cabina, insistieron en que el balón había tocado en el codo de Matías Suárez, generando así un "cambio de dirección". A todo esto, Tobar sostenía "no me parece".

A pesar de esa primera discrepencia entre los colegiados a cargo del River-Vélez, Roberto Tobar sentenció la infracción del delantero 'millonario' señalando su mano y el partido continuó igualado en cero.

image.png Vélez y su gesta histórica: eliminó a River de la Copa Libertadores.

"Sin Libertadores se cae esa posibilidad"

Luego de la eliminación de River a manos de Vélez, Luis Suárez habló con el diario uruguayo 'El País' y sus declaraciones cruzaron el charco rápidamente: no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", renoció el delantero uruguayo.

Y agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".

image.png Luis Suárez descartó su llegada a River.

Diario Olé contó que el 'Pistolero' analiza tres ofertas importantes de Europa (serían de España, Italia y Países Bajos). Mientras, el 'charrúa' se pone a punto tras la limpieza de su rodilla derecha espera definir su futuro lo más pronto posible.

Más allá del deseo de River de contar con Luis Suárez, el contrato del futbolista no era un tema menor. Considerando el precio actual del dólar en la Argentina, el cambio de ministro de Economía, entre otras cosas.

"No había nada que me sedujera más que jugar en River", dijo Suárez en ESPN F12, horas más tarde. Sin duda, quedará una gran 'espina' entre los hinchas del club de Núñez.

Más contenido en Urgente24:

Alberto Fernández retuitea: "No fue para pudrirla"

"Dólar a $400", $10 billones y los llamados que no alcanzan

Es compensada: Zulma Lobato gana el juicio contra Crónica TV

Netflix y viajes: Novedosa propuesta para los fanáticos de las series

Juan Román Riquelme ya no es "intocable" en Boca