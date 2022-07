Juan Román Riquelme ya no es "intocable" en Boca

La eliminación de su equipo ante Corinthians marcó el final de un ciclo que duró menos de un año. Battaglia tuvo cierto grado de culpabilidad, así como las otras 'patas' de la mesa -dirigentes y jugadores-.

image.png Sebastián Battaglia fue despedido de Boca Juniors.

En esa línea, el entrenador de 41 años pagó los "platos rotos" de una mala gestión en el mercado de pases de Juan Román Riquelme y compañía. Boca dejó ir libre a Eduardo Salvio y no fue reemplazado por ningún otro futbolista, sino que se confió en lo que podía ofrecer el chico Exequiel Zeballos -quien tiene mucho potencial- pero que para ganar la Copa Libertadores no alcanza, al menos, por ahora.

Claro estaba que Boca Juniors tenía -y tiene- un plantel corto. Los once titulares, si bien salen de memoria, cuentan con pocos relevos en el banco de suplentes. Entonces hay dos caminos que nos llevan al enojo de Battaglia en conferencia de prensa:

O el DT se confió de los futbolistas que tenía y luego le salió el tiro por la culata,

O el Consejo de Fútbol de Riquelme no se movió en el mercado de pases y decidieron no incorporar más jugadores. Alguien le debe estas explcaciones al hincha de Boca.

Consumada la eliminación ante el 'Timao', el pasado martes (5/7), Sebastián Battaglia fue duro con la comisión directiva y eso lo terminó alejando de la dirección técnica del 'xeneize'.

Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo, en referencia al poco recambio que tiene Boca Juniors

Sus declaraciones cayeron tan mal puertas adentro que el propio DT tuvo que salir a explicarlas el día siguiente (6/7), por la tarde, previo al entrenamiento del club de la Ribera en Ezeiza. Luego; ese mismo día, pero de noche, se comunicó que el 'León' fue despedido del cargo de entrenador.

image.png Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia, una relación quebrada.

Fuerte mensaje contra Riquelme

Esta mañana (7/7), uno de los paredones de los alrededores de La Bombonera amaneció con una pintada teledirigida a Juan Román Riquelme.

Se acabó el Roman$e, se lee por parte del mensajero

La nota pareciera tener relación directa con la destitución de Sebastián Battaglia, ya que fue el vicepresidente de Boca quien decidió echarlo del club, según varias fuentes.

El ídolo Riquelme y su figura por lo que ha sido con la pelota en los pies ha cegado a muchos de los fanáticos del club boquense. Se lo pone en un pedestal y se lo defiende "a muerte" en cada situación que se puede.

Ahora, JRR fue atacado como nunca antes se vio. Las pintadas, marcan un hecho sin precedentes en la historia del club de la Ribera. La gente está enojada porque el 'vice' echó a un ídolo de la institución como lo es Battaglia y también por la desprolija salida de Miguel Ángel Russo en agosto del año pasado.

image.png Pintadas en las cercanías a La Bombonera en contra de Juan Román Riquelme. (Foto: Cortesía Olé).

image.png

