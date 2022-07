Tranquilo Alberto Fernández, Boris Johnson ya renunció

Boris Johnson ha presentado su renuncia como 1er. Ministro del Reino Unido. Alberto Fernández había mantenido, se dijo en su momento, un duro intercambio con Johnson por el tema Malvinas, durante la cumbre del G7. No obstante, hay que aclarar es sólo una anécdota, Fernández no tuvo nada que ver con el derrumbe de Johnson sino la interna del Partido Conservador, en una situación difícil de la economía británica, con muchos arrepentidos por el Brexit y con varios escándalos protagonizados por Johnson al conocerse que la cuarentena que pedía a los ingleses no era cumplida por él ni su gabinete.