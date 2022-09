Superclásico: Por qué el Boca-River define (casi) todo

Si bien la igualdad en el marcador se explicaba desde las acciones, había tiempo para más. A los 73' del segundo tiempo; Luca Langoni -el pibe que se vistió de héroe en el triunfo de Boca ante Atlético Tucumán en la facha pasada-, aprovechó un rebote de Ignacio Chicco y decretó el 2-1 final para el club de la Ribera.

"El análisis es positivo. Jugaron chicos que no tenían tantos minutos. Y todos lo han hecho de una manera muy buena. Como Briasco que hizo el gol, eso le da confianza", estampó el DT Xeneize luego de vencer a Colón y de quedar a cuatro de distancia del líder Gimnasia y Esgrima de La Plata.

image.png Norberto Briasco festeja su gol junto a Darío Benedetto. Importante triunfo de Boca en Santa Fe. (Foto: Noticias Argentinas).

River, recuperando la memoria

River quiere "volver a ser River". Los de Marcelo Gallardo recibieron a Barracas Central en el Más Monumental y lograron los tres puntos por los goles de Nicolás de la Cruz y Miguel Borja. De esta manera, el Millonario no le pierde pisada al Lobo y se estacionó a cuatro unidades del equipo de Pipo Gorosito, misma diferencia que Boca.

La Banda marcó el ritmo del partido y le ganó con autoridad al Guapo. A los 25 minutos de la primera etapa, el propio de la Cruz remató cruzado y venció la resistencia de Cristian Arce para el 1-0. Pero Gallardo seguía pidiendo más.

De movida, el Muñeco planteó un esquema 4-2-3-1: Ezequiel Centurión; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Juan Fernando Quintero, Pablo Solari; Lucas Beltrán.

Sobre el final del encuentro, Miguel Borja decretó cifras definitivas para el 2-0 del equipo blanquirrojo. Así, el Millo alcanzó la cuarta posición en la Liga Profesional, con 29 puntos.

image.png Nicolás de la Cruz, pieza clave para Gallardo, festejando su gol en la noche de Núñez (4/9). El mediocampista aclaró que no se irá "libre" de River, ante las dudas por su renovación de contrato.

De esta manera, en Núñez ya comenzó el operativo para preparar la visita a La Bombonera, que será el próximo domingo (11/9).

La gran duda en River Plate es la presencia de Franco Armani. El arquero sufrió un golpe en la zona del pubis/aductor izquierdo en el partido entre el Millonario y Defensa y Justicia por la Copa Argentina (31/8).

Marcelo Gallardo expresó en conferencia de prensa: "Creo que va a estar. Franco (Armani) se va a recuperar bien, en estas 48 horas ha evolucionado bastante bien. Creemos que en las próximas horas eso lo va a ayudar para que no tenga problemas en llegar. Veremos cómo responde en la semana".

Además, el entrenador se refirió a las situaciones de Emanuel Mammana y Pablo Solari, quienes no pudieron completar los 90' frente a Barracas por dolencias físicas.

Hoy algunos terminaron tocados, como el caso de Solari, quien sufrió una molestia en el aductor. Veremos qué dicen los resultados médicos de mañana. Y Mammana que también salió en el entretiempo, así que ya tengo mucho para preocuparme por lo nuestro. De acuerdo a esto vamos a seguir preparando la semana de la mejor manera Hoy algunos terminaron tocados, como el caso de Solari, quien sufrió una molestia en el aductor. Veremos qué dicen los resultados médicos de mañana. Y Mammana que también salió en el entretiempo, así que ya tengo mucho para preocuparme por lo nuestro. De acuerdo a esto vamos a seguir preparando la semana de la mejor manera

Sobre el arbitraje de Germán Delfino, manifestó: "No me gustó. Con el arbitraje argentino viene pasando algo, no lo digo yo, sino todo el mundo se queja y es porque hay que prestarle atención. Hay que revisar unas cuestiones para mejorar el fútbol nuestro, que no se convierta en algo algo feo, decadente".

La importancia del Superclásico para el futuro

Boca y River se enfrentarán el próximo domingo (11/9), desde las 17 horas (Argentina), en La Bombonera.

Ambos equipos llegan entonados y lograron ponerse a tiro de los líderes del campeonato -Gimnasia, Atlético Tucumán y Huracán- con una mini-racha victoriosa. Es así que el Xeneize y el Millonario tienen el mismo puntaje (29) y buscarán dar el gran golpe en la mesa.

El fútbol, así como tantos otros órdenes de la vida, tiene un factor psicológico sumamente relevante. Se ha dicho que es un deporte de "estado de ánimo", en relación al contagio positivo que se puede producir en el terreno de juego cuando los jugadores están convencidos de la idea del entrenador, o la química entre los propios protagonistas.

Una victoria por parte de Boca Juniors o de River Plate en el Superclásico será trascendental pero no definitoria, debido a que todavía queda camino por recorrer. Cuando finalice el Superclásico, aún restarán nueve partidos por jugarse, lo que se traduce en 27 puntos.

No será uno más. Tampoco será determinante. De igual manera, la moral de uno y otro dependerá de lo que suceda en La Bombonera cuando se vean las caras.

image.png Boca festejó en el último Superclásico. Fue 1-0 con gol de Sebastián Villa.

Más contenidos en Urgente24:

Alberto Fernández movió sus influencias en la Justicia por un caso personal

Europa teme un Lehman Brothers de la energía

'Rechazo' ganó en todas las regiones de Chile: 62,2% a 37,8%

Francisco Sánchez: "Jamás le pediría disculpas a Cristina Fernández"

Golpe al periodismo: C5N, CMS, SEO y cómo Google lo fulmina