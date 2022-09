" Lo que la gente del Frente de Todos haga respecto al pedido de mi inhabilitación me tiene sin cuidado. Ellos dicen que son inhábil moralmente, pero en todo caso ellos están defendiendo a una persona sin tener los resultados de un juicio contra una persona o personas que se robaron cerca de mil millones de dólares de todos nosotros y los defienden ciegamente, entonces, me pregunto ¿si eso no es ser inhábil moralmente, lo de defender a ladrones de esa calaña y magnitud entonces qué es?, la verdad lo que pida y haga el Frente de Todos me importa muy poco", dijo Francisco Sánchez en diálogo con Urgente24.

Evidentemente al diputado nacional le importa poco qué piensen sus adversarios, ya que tras el atentado que sufrió la vicepresidenta CFK, no emitió comentario alguno. Alineado con algunos dirigentes con los que tiene simpatía, como la líder del PRO, Patricia Bullrich, o el diputado nacional Javier Milei.

Incluso, el último tuit de Sánchez en donde menciona a la vicepresidenta Cristina Kirchner es un reutuit de la diputada Mónica Frade, que escribió: "Dejemos de hacer discusiones nacionales sobre cada imbecilidad que expresa @CFKArgentina y que nos distraen de los desquicios cotidianos", al tiempo que criticó el "impuestazo" que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, "con la bendición de la vice".

Así las cosas, y como buen cristiano, eligió un pasaje bíblico para dejar clara que su postura en la política es "frontal", parafraseando el popular dicho de que a los "tibios" los vomita Dios.

"Estamos muy acostumbrados en la política argentina y en el mundo a escuchar políticos que acomodan sus discursos, se les conoce a ese tipo de actitudes como corrección política, pero para mí es tibieza", disparó Sánchez.

Y siguió: "Dice la Biblia, en boca del Señor, nuestro Dios: vomitaré de la boca de los tibios. Y yo creo que no hay nada peor que la tibieza... yo detesto la corrección política y creo que los políticos en apariencia correcta trabajan para sí mismos y no para el pueblo".

Para Sánchez, el peor error que comenten los políticos en la actualidad es el de "no ser transparentes" y en ese sentido se diferenció del resto, ya que considera que es una persona que "se expresa en favor de lo que siente y piensa".

"Voy a seguir actuando así y no voy a especular respecto de mi carrera política, mi vida es más que mi carrera política, se complementa con otras cosas, y entre esas cosas está el dar el ejemplo a mis hijos, yo creo que lo más importante es actuar en consecuencia de lo que uno siente y piensa, que obtener beneficios individuales", agregó el diputado nacional que además aspira a ser el próximo gobernador de la provincia de Neuquén.

"Muchos legisladores piensan como yo"

Consultado sobre si recibió un llamado de atención por parte de Juntos por el Cambio tras el polémico tuit sobre la "pena de muerte" a traidores a la patria, Francisco Sánchez aseguró: "a mí nadie me llama la atención"; al mismo tiempo, admitió que hay muchos legisladores que en ocasiones comparten sus mismas ideas y pensamiento "pero no lo dicen".

"Hay muchos legisladores que piensan como yo e incluso me lo dicen, mientras que hay otros que se lo toman a risa y piensan que exagero y son posturas para promocionarme y la verdad es que no, yo solo digo lo que pienso y actúo en consecuencia", aseguró el legislador nacional.

Por otro lado, contó que "muchísima gente" se acerca a él, lo contactan y le escriben, para agradecerle "la valentía" de expresar "lo que muchos quieren".

"Mucha gente espera otra cosa de los políticos, si vos supieras la cantidad de felicitaciones y agradecimientos que recibo por expresar lo que mucha gente espera que los políticos sintamos y digamos", dijo, y lamentó: "pero así está la política argentina, cada vez más cerrada y aislada de lo que la gente necesita".

"Jamás le pediría disculpas a CFK"

Lejos de mostrarse arrepentido, el diputado nacional de la oposición consideró que su proyecto, en el que solicita equiparar los delitos de corrupción graves con los crímenes de traición a la Patria, no es un proyecto dirigido a alguien en particular, ni a CFK muchísimo menos, por lo que dejó claro que no tiene que pedirle perdón a nadie.

"Jamás le pediría perdón a Cristina Fernández de Kirchner; primero porque mi proyecto implica pedir la pena de muerte para todos los traidores a la patria, si ella se considera culpable del delito de traición a la patria, cosa que no va a ocurrir porque no está condenada por ese delito, a mí criterio le corresponde", dijo sin tapujos, pero agregó: "también le correspondería a un dirigente radical, del PRO o del partido que sea si comete traición a la patria... En realidad los proyectos de ley no están inspirados en una persona en particular con el objetivo de promover el orden, en un país donde el orden es lo último que prevalece".

Para finalizar, reflexionó: "Si hay alguien que se siente tocado personalmente yo lo lamento mucho... Lo mejor que pueden hacer las personas para no sentirse afectadas por este tipo de manifestaciones es no robarnos a los argentinos, nada más que eso, es simple".