Según el diario inglés The Sun, el Manchester ya trabaja en su defensa y fichó a Lord David Pannick, un abogado de alto prestigio que cobraría 6 mil dólares por hora, más de 480 mil dólares semanales, cantidad similar a los salarios del belga y del noruego.

El propio Pannick defenderá al conjunto celeste después de asesorar a Boris Johnson en la investigación del 'Partygate'. El letrado está considerado como uno de los mejores abogados de su generación y se enfrentará cara a cara con su compañero de Blackstone Chambers, Adam Lewis KC, en lo que se perfila como una de las batallas judiciales-deportivas más relevantes y costosas de la historia.

Este gate tuvo que ver con que, mientras los británicos estaban obligados a quedarse en sus casas por las restricciones de la pandemia de coronavirus, en Downing Street, donde vivía y trabajaba Johnson, se sucedían todo tipo de eventos, desde fiestas de Navidad, despedida o cumpleaños hasta celebraciones en los jardines.

La figura del ex Primer Ministro del Reino Unido se fue deteriorando, no solo por el 'Partygate', sino también por su errático manejo de la pandemia, y es que el político fue duramente criticado por "no actuar lo suficientemente rápido y no proteger al personal sanitario ni a los ancianos en residencias". Son algunas de esas causas las que explican la renuncia de Boris.

La postura del gobierno británico contra el City

Ante la polémica y el revuelo que causó el caso del Manchester City, el régimen británico se expidió y planea tomar cartas sobre el asunto.

"El gobierno británico, de manera paralela, tienen previsto poner un sistema de control a los clubes de la Premier", explicó Diario Marca.

El reconocido medio deportivo afirma que desde la administración sobrevuela el recelo y que "ya se han puesto manos a la obra para la creación de unas normas y un ente regulador" ante las "extrañas situaciones que se están viviendo en algunos clubes ingleses".

A su vez, el diario español expide en su nota de ayer (8/2): "Los políticos consideran excesivo el gasto de los equipos, el poco control que existe sobre los propietarios de los clubes y no gusta la presencia de capital saudí. La alarma se encendió y el recién terminado mercado de invierno no ha hecho si no acelerar todo".

"Lo del City es..."

Al conocerse la demanda legal a la que se enfrenta el Manchester City, la BBC Sport habló con Kieran Maguire -un académico, autor y locutor británico experto en finanzas- para aclarar la situación del City.

"Primero, las acusaciones de que el Manchester City ha inflado artificialmente sus ingresos, en particular con respecto a los acuerdos comerciales y de patrocinio. La Premier parece estar afirmando que el dinero en realidad provenía del propietario del club, que no cuenta para el Fair Play Financiero, pero se disfrazaba como un ingreso de patrocinio, que sí que lo hace", explicó Maguire.

En esa línea, sugirió que ello matiza que "los otros cargos están relacionados con lo que se alega que el City desinfló artificialmente los costes administrativos al tener gerentes con contratos en otras compañías conectadas con los propietarios para que solo pagaran una pequeña parte del coste real".

¿Qué castigos podrían caerle al City?

En las oficinas de la Premier se evalúa que los de Manchester pierda puntos en la presente liga, que descienda de categoría por decreto o hasta que se lo excluya del organismo rector del fútbol en ese país.

¿Cuándo se conocerá la sanción al City?

El litigio no tiene fecha de resolución, pero, de acuerdo con expertos consultados por 'The Times', podría extenderse entre dos y cuatro años.

