https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1621158892054151169 Boca debe tomar medidas después de lo sucedido el domingo pasado ante Atlético Tucumán en La Bombonera. Tenemos que evitar que pasen estas cosas.pic.twitter.com/vXbWze94Tl — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) February 2, 2023

La cancha estuvo en un 106% de su capacidad, es decir, 5 mil hinchas más de lo permitido.

Desde la Comisión Directiva del Xeneize manifestaron que el motivo por el que se cerró el ingreso a las populares fue porque estaban colmadas y eso fue lo que generó que los hinchas que quedaran afuera saltaran los molinetes, las vallas, esquivaron a la seguridad y se metieron sin importar que no sea su lugar. Por fortuna, no terminaron con ningún hincha herido de gravedad, aportó Tyc Sports en una nota Desde la Comisión Directiva del Xeneize manifestaron que el motivo por el que se cerró el ingreso a las populares fue porque estaban colmadas y eso fue lo que generó que los hinchas que quedaran afuera saltaran los molinetes, las vallas, esquivaron a la seguridad y se metieron sin importar que no sea su lugar. Por fortuna, no terminaron con ningún hincha herido de gravedad, aportó Tyc Sports en una nota

A raíz de los hechos, y con presión del Comité de Seguridad del Fútbol del Gobierno de CABA, la dirigencia de Jorge Amor Ameal decidió implementar un filtro para aquellos socios que decidan acudir al coliseo boquense el próximo domingo (5/2).

Desde la entidad de la Ribera les informaron a sus asociados de todas las categorías (excepto socios adherentes) que estarán habilitados para presenciar el encuentro ante el 'Ferroviario' aquellos y solo aquellos que hayan asistido a al menos 12 de los últimos 15 partidos que el equipo azul y oro disputó en condición de local, solo por campeonatos locales. Por ende, se excluye los compromisos de Copa Libertadores 2022 que tuvo a Boca eliminado en octavos de final ante Corinthians, en octavos de final.

La medida impuesta por la Comisión Directiva xeneize provocó la furia de una buena parte de la hinchada. En las redes, colocaron:

"El filtro es una vergüenza. Hubo, por lo menos, cinco partidos despues del de River que también exigían filtro porque el equipo de Ibarra se jugaba la Liga Profesional que terminó ganando".

Es decir, el nuevo filtro es un "filtro del filtro". Cada vez más gente queda excluída de La Bombonera.

Dicha queja está relacionada con que la propia dirigencia de Boca impuso el mismo filtro para todos sus socios en la temporada pasada para así "respetar" la fidelidad de quienes habían asistido en los primeros partidos del certamen local. Así, la dirigencia xeneize quiso evitar el acceso de los hinchas más oportunistas que se subían al tren del 'Negro' Ibarra cuando estos se disputaban el cinturón de campeón -que terminaron consiguiendo- en las últimas fechas.

Otros se tomaron la disposición del club con gracia y colgaron en Twitter: "Ibarra tiene dirigidos 11 partidos como local en Boca por Liga así que él no cumple el filtro".

Dicho filtro es una advertencia para la institución. El próximo strike será una multa, que podría recaer en la suspensión del estadio.

El debate

En año electoral, Ameal anunció que presentará ante la Legislatura Porteña el proyecto de rezonificación para ampliar el estadio.

"En el mes de marzo, vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera",dijo el titular boquense.

La idea principal será cambiar la zonificación de tramo de las manzanas afectadas y darle el uso exclusivo, precario y gratuito durante 100 años de las tierras necesaria para hacer posible al proyecto. El club requiere de la cesión de las manzanas de la calle Del Valle Iberlucea y sus veredas entre Brandsen y Aristóbulo del Valle. También el tramo de Pinzón entre Del Valle Iberlucea y Antonio Zolezzi. El proyecto también incluirá espacios verdes para el barrio y espacios sociales y culturales, contó VermouthDeportivo.

La ampliación del estadio, o la creación de uno nuevo, se ha apoderado de la gente y lo ha convertido en un tema de máxima urgencia.

En Twitter, diversos usuarios han planteado encuestas estilo 'pan y queso', en relación a qué sería lo más importante: ¿remodelar La Bombonera o ganar la Copa Libertadores?

https://twitter.com/JulioPavoni/status/1621206541645873154 Resolver tema capacidad Bombonera es tan importante como ganar una Copa Libertadores. ¿Que piensan? — Mago (@JulioPavoni) February 2, 2023

Las opiniones quedaron divididas, con gran cantidad de votos por ambos lados.

Pero... ¿por qué no las dos?

El Real Madrid es un ejemplo de ello. La entidad presidida por Florentino Pérez se ha dado el lujo de comenzar con las obras en el Santiago Bernabéu en junio de 2019, finalizada la temporada. A pesar de los esfuerzos económicos e institucionales que atravesó el 'Merengue' en ese entonces, no se ha privado de seguir compitiendo en el más alto nivel.

Siguió dominando el plano local, ganando Ligas, Copas y Supercopas. En el ámbito internacional también se dio gustos, ya que consiguió la más reciente UEFA Champions League, en la temporada 2021-22, en paralelo a la remodelación en su hogar.

Distintas economías, distintas sociedades, distintos clubes. Pero la comparación es inevitable, como así también el mencionar el paralelismo entre Boca y el Real.

image.png Proyecto final de cómo se vería el Santiago Bernabéu.

