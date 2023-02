La Bombonera: Desbordada, politizada y cerca del colapso

Desborde en La Bombonera

Cuando el reloj se acercaba a las 21:30 de la República Argentina -horario señalado para el inicio del partido- las cámaras enfocaban la fiesta que le organizó el pueblo xeneize a sus jugadores y cuerpo técnico, en el debut oficial de la temporada 2023.

Con las esperanzas renovadas y la ilusión de siempre, los hinchas cantaban y saltaban en las tribunas de La Bombonera.

Queremos la copa (Libertadores), era el grito de guerra que caía desde las gradas Queremos la copa (Libertadores), era el grito de guerra que caía desde las gradas

Aún así, y a pesar de todo el color que le puso la gente, hubo disturbios en los alrededores del estadio. Sobre la calle Brandsen había entre 500 y mil plateístas que querían entrar a falta de pocos minutos para el silbato inicial. Más allá de que habían renovado el abono y tenían asegurada su butaca (todas están numeradas), la Policía valló el portón porque la capacidad de la platea estaba colmada, según la información que aportó TycSports.com

Comenzaron las corridas con niños, madres y ancianos en medio de la escena. La Policía se plantó con los escudos y respondió a los garrotazos. Cabe aclarar que este tipo de sucesos se vienen repitiendo y mucho en los accesos de La Bombonera.

Según le confirmó la dirigencia de Boca a Tyc, cuando se cerraron las puertas de las populares la gente que quedó afuera se metió directamente al sector de las plateas. Según su argumento, los plateístas tardaron en entrar a su ubicación y ese sector fue ocupado.

"Desde la Comisión Directiva del Xeneize manifestaron que el motivo por el que se cerró el ingreso a las populares fue porque estaban colmadas y eso fue lo que generó que los hinchas que quedaran afuera saltaran los molinetes, las vallas, esquivaron a la seguridad y se metieron sin importar que no sea su lugar. Por fortuna, no terminaron con ningún hincha herido de gravedad", redactó el citado medio en su web.

Además, conforme le confiaron a Urgente24, el desborde provocó que muchos hinchas tengan que vivir el partido sentados en los pasillos y escaleras de las tribunas y plateas.

https://twitter.com/pablocarrozza/status/1620761970445254656 Boca el próximo domingo pondría un filtro de socios a fines de evitar el desborde del partido ante Atlético Tucumán. El estadio tuvo un aforo del 106%, es decir casi 5 mil hinchas más de lo permitido. Habrá que ver que resuelve la fiscal Celsa Ramírez. ¿Multa o clausura? — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) February 1, 2023

Peligro en La Bombonera

En el regreso del público a su hogar, un usuario de Twitter publicó un video que llamó la atención de todos por la estructura del estadio.

Que La Bombonera late lo sabemos todos, es una sensación única en el mundo. Hay cientos de videos mostrando como se mueve y se explica porque si fuera rígida se quebraria. Pero en este video se ve una rajadura importante y peligrosa. Esperemos que el club tome cartas en esto, twitteó Mariano Volpini en la red social del pajarito junto a un video Que La Bombonera late lo sabemos todos, es una sensación única en el mundo. Hay cientos de videos mostrando como se mueve y se explica porque si fuera rígida se quebraria. Pero en este video se ve una rajadura importante y peligrosa. Esperemos que el club tome cartas en esto, twitteó Mariano Volpini en la red social del pajarito junto a un video

https://twitter.com/mariano_volpini/status/1620386346467758081 Que La Bombonera late lo sabemos todos, es una sensación única en el mundo. Hay cientos de videos mostrando como se mueve y se explica porque si fuera rígida se quebraria. Pero en este video se ve una rajadura importante y peligrosa. Esperemos que el club tome cartas en esto. pic.twitter.com/yNjj588Q3M — Mariano Volpini (@mariano_volpini) January 31, 2023

Ante la consulta de un seguidor en la plataforma, Volpini explicó: "La rajadura no está bien. Son dos cosas diferentes que La Bombonera no se caiga a este tipo de rajaduras que pueden hacer caer parte de mampostería. Hoy lo he visto con ingenieros el tema. Y en Boca ya lo están viendo".

Otros, alegan que no hay nada de qué preocuparse en cuanto al hormigón que recubre al coliseo xeneize.

La cuestión sigue allí, mientras Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, planea, para marzo y en año electoral, presentar el proyecto "Bombonera 360". Este plan fue prometido por el titular en campaña y promete "cerrar" La Bombonera comprando las dos manzanas separadas por la calle Dr. del Valle Iberlucea. La intención es que la cancha aumente su capacidad de 57.000 a 80.000 espectadores.

Más contenidos en Urgente24

La Pampa: Arde La Cámpora, 4 eyectados y Macri evita a Lucio

Tarjeta de crédito y débito: Claves para que AFIP no te investigue

Unidad del FdT en Provincia de Buenos Aires (sin Alberto)

Javier Milei comenzó a definir su estructura bonaerense

¡Que vuelva Antonio Laje! Papelón en BDA mientras vacaciona