Barrera móvil: El invento argentino que llega al Real Madrid

“Comenzamos a hacer el prototipo de un figurín manual. Pusimos plata y después hicimos el prototipo de dos figurines automáticos. Más adelante, junto a otra empresa argentina, hicimos el prototipo de cinco, que es el que llevamos a los clubes”, explicó Santuccci, a lo que agregó su compañero:

Hay una cámara puesta entre medio de los androides y hay un software que detecta la pelota al pie. Cuando el pie moviliza la pelota, se genera el movimiento de salto de la barrera. Se programa a través de una tableta, con la que podés manejar la altura de los muñecos y cuánto querés que salten, y si querés que algún muñeco no salte, también lo podés modificar. También cuenta con un botón de salto manual por si el internet con el que funciona el sistema llega a fallar

Fue Argentinos Juniors el equipo que le dio pie a probar este sistema. La sensación real de lo que podía pasar en un partido es lo que le gustaba a los jugadores con los que comenzaron a probar la barrera.

Después el sistema fue llevado a Racing cuando estaba Chacho Coudet y llegaron a tener problemas con el mismo: “Cuando empezó a patear Matías Rojas, la barrera entró a saltar tarde, microsegundos, pero tarde. Entonces el Chacho me dijo: ‘Che, pero salta tarde’. Rojas se paraba tan paralelo a la pelota que la cámara lo tomaba un microsegundo más tarde y, como consecuencia, la barrera saltaba a destiempo. Pero con todos los demás, que pateaban un poquito más inclinado a la pelota, saltaba bien. Y a partir de ahí fuimos ajustando”, explicó Gómez evidenciando los problemas que encontraron a medida que los profesionales la probaban.

image.png Las imágenes de la barrera de Novo Calcio que fueron presentadas en Racing.

Pero la pregunta que todos quieren saber es: ¿Cómo llegó a Europa?

“Le mostré los videos a un importante representante que vive en España, nos dijo que allá nadie tenía algo así y conseguimos viajar para llevársela al Real Madrid ese año, en 2019. Le encantó, y como quería tener siempre lo último en tecnología, me empezó a hacer preguntas acerca de cómo reponer el prototipo y otras cosas sobre su funcionamiento. Ni siquiera nos preguntó el precio. De ahí programamos reuniones con el Barcelona, con el Atlético de Madrid y con la gente de la Selección Argentina, a través de un contacto mío”, contó Gómez, que agrego:

Hicimos la empresa en Barcelona, rediseñamos la barrera con un modelo futurista, con la idea de que hubiera una cámara que pudiera corregir los movimientos del pateador y enseñar en divisiones inferiores, y una cámara para ver los movimientos del arquero y ver si salía a tiempo o no. A partir de eso ya se iba a poder ver, a través de las estadísticas que mostraran los videos, quién pateaba mejor y quién no

image.png Las imágenes de los argentinos en las oficinas del Real Madrid.

Sin embargo, fueron sus competidores, tras la pandemia, que produjeron el sistema de manera similar y se lo terminaron vendiendo al equipo de Carlo Ancelotti:

“Nosotros empezamos a patentar desde Argentina, cambiamos a patente internacional, y hace un año se nos cayó porque no teníamos plata para cubrirla. Pero los abogados de España me dijeron que con el nuevo desarrollo que teníamos podíamos armar un modelo de utilidad. Eso significa que no inventás nada de cero”, comentó Santucci, a lo que continuó:

Lo que aprendí en estos años es que vos podés proteger tu diseño, pero no hay nada prohibitivo. Los neerlandeses no nos pueden prohibir fabricar a nosotros y nosotros no le podemos prohibir a ellos. Sólo podés proteger lo tuyo. Es como los celulares. Vos no podés prohibir que se hagan celulares con pantalla táctil. Los tienen todos, y cada uno tiene su modelo. No hay patentes prohibitivas

“Sólo nos falta concretar el prototipo. El plan es en uno o dos meses levantar el dinero que nos falta y en un mes y medio más, fabricar la barrera y probarla. Para principios del año que viene, estamos en el mismo juego que la competencia. Porque enseguida podés conseguir preventas y empezar a fabricar”, concluyó Santucci.

image.png El diseño que Novo Calcio quiere producir en masa para hacerle la competencia a la versión europea.

Así los argentinos le presentarían una competencia a la empresa de Países Bajos que produce el sistema similar. En el caso de los argentinos, la barrera luciría un poco más reemplazable que la que venden los europeos.

No saben si podrán aplicarla en el país por la inversión que se requiere en un fútbol que no cuenta con una actividad económica importante, pero la posibilidad está siempre abierta. Veremos si en el futuro se genera un impacto tal como para que el producto esté en el país.

