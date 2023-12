Estanflados

milei sullivan.jpeg Milei en la Casa Blanca.

Sin dólares para mantener la actividad y con un ajuste que Milei promete que será mayor que cualquiera que le pida el FMI, los analistas anticipan un horizonte recesivo en el corto plazo. El primero en advertirlo fue el propio presidente electo, que auguró una “estanflación”, es decir, un período de contracción de la economía con alta inflación, como el de este año. Milei estimó que en los próximos meses los índices de precios subirán a un ritmo en torno al 15-20% mensual por las últimas medidas del gobierno que se va y por el programa que viene, que incluirá la liberación “de todos los precios que pueda”, según sus palabras. Entre ellos, el del dólar, aunque no habría unificación cambiaria, dado que no levantará el cepo en lo inmediato, lo que anticipa una convivencia con la brecha entre la cotización oficial y las alternativas, con las distorsiones que eso implica. Milei ya dijo que no eliminará las restricciones cambiarias hasta desarmar las Leliqs, el pasivo remunerado del BCRA. Lo pone como prioridad, lo que es discutido en el ambiente de los economistas. Pero quedaría descartada la posibilidad de tomar deuda en dólares para financiar la eventual fuga hacia la divisa en el desarme de posiciones en esas letras y se optaría por el canje por un bono del Tesoro.