Y agregó: "No hay evidencia histórica que cuanto peor le haya ido a un Gobierno, mejor le haya ido a la gente, por lo tanto, le deseé a Javier Milei, por lo que representa para la gente, que le vaya muy bien en su Gobierno, para que la gente la pueda pasar menos mal de lo que la está pasando".

Por otro lado, y sobre el distanciamiento que tuvo con Milei, Espert dejó ver que toda aspereza está limada, e incluso describió las palabras que tuvo el Presidente electo hacia él en medio del abrazo en el Congreso que quedó registrado por todas las cámaras.

"Frente a lo que yo le dije, él me dijo: "Siempre fuiste mi maestro, me recordó que él me dijo siempre que él quería ser como yo, pero con pelo y malas palabras...", contó Espert a U24.

Reforma laboral

Respecto a la nueva etapa que se viene en la Argentina, Espert admite que Javier Milei tendrá, en efecto, muchísimos desafíos a enfrentar para poder llevar adelante su plan de Gobierno, y en ese sentido expresó que apoyará responsablemente las ideas de la libertad.

Justamente, y hablando de ideas liberales, uno de los temas que Espert viene impulsando en su rol como diputado nacional es la necesidad de una reforma laboral, con lo cual, con este recambio de Gobierno, cree posible que ese proyecto pueda avanzar en el Congreso.

"Sin dudas, al haber ganado un gobierno que tiene muchas ideas liberales, hay más chances que antes de hacer una reforma laboral, que le de más beneficios a los trabajadores y menos privilegios a los sindigarcas -por los sindicalistas-", sentenció.

Y es que Espert ha sido enfático y reiterativo respecto a su idea de la reforma laboral, para el economista y diputado "las leyes laborales ya tienen 80 años", por lo que propone modernizarla "para bajar el trabajo en negro y para que el empleador tenga ganas de contratar a alguien y no sentir, como hoy, que metió una bomba atómica en su empresa cuando contrata a alguien".

Empleo Público

En otro tramo de la entrevista, José Luis Espert fue consultado sobre un tema sensible y que viene generando revuelo en la opinión pública: la reestructuración del empleo estatal. Y en ese sentido, el líder de Avanza Libertad no dudó en afirmar que hay, por lo menos, 600 mil empleados públicos que sobran en la nómina del Estado.

"Esos 600 mil empleados públicos que sobran es el crecimiento que ha tenido el empleo estatal respecto del crecimiento de la población, y ese exceso está concentrado en provincias y municipios", explicó.

Asimismo, describió: "Eso es parte del ajuste de la política -echar empleados públicos- porque son ñoquis que le están robando la plata a los buenos empleados públicos, al buen gendarme, al buen enfermero, al buen médico, al buen maestro, y le roba también la plata a los contribuyentes".

En esa misma línea, José Luis Espert explicó que según los cálculos, en esos empleados que "sobran" hay "más de un punto del producto de ahorro que podría lograrse para bajar el déficit". A su vez, consideró que el déficit de las empresas públicas debe reducirse a cero "y ese es un segundo costo para que pague el ajuste la política".

Por otro lado, consideró que para bajar el déficit hay "varios lugares para ahorrar", como por ejemplo centrar la atención en los intermediarios de los planes sociales y la reducción de ministerios, dos temas ejes en la campaña de Javier Milei que prometió cumplir ni bien asuma la presidencia.

"Esto son reducciones de gastos que implican reducción de gastos de la política. Luego, lamentablemente, los justos también pagarán parte del ajuste, porque hay que ir reduciendo las tarifas de los subsidios a la energía y el transporte", sentenció Espert.

Por último, y sobre el apoyo que le brindará a Javier Milei en el Congreso Nacional cuando el presidente electo envíe al Parlamento su paquete de medidas, Espert respondió:

"Como ya lo ha dicho formalmente Juntos por el Cambio, nosotros vamos a acompañar de manera responsable las propuestas que el gobierno de Milei envíe al Congreso. Por mi parte, como liberal y como líder de Avanza Libertad, nuestro compromiso es muy muy con el pueblo y con la gente, así que todos los proyectos que estén a favor de la gente los vamos a aprobar, por supuesto".