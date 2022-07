Por su parte, insistió con achicar el Estado, ya que es "tan gigante que llena de impuestos a la gente de trabajo".

Luego, y sobre el tercer punto de su plan económico, corresponde a una reforma laboral, y en ese punto detalló a este medio que se encuentra trabajando en la creación de un proyecto de ley que aspira a presentar pronto en el Congreso de la Nación.

"Las leyes laborales ya tienen 80 años, hay que modernizarlas para bajar el trabajo en negro y para que el empleador tenga ganas de contratar a alguien y no sentir, como hoy, que metió una bomba atómica en su empresa cuando contrata a alguien", disparó el economista liberal.

A su vez, añadió que además de enrumbar a la Argentina alineada a esos tres ejes fundamentales "hay muchas otras cosas por hacer", respecto a la educación, seguridad, Justicia, planes sociales, entre otras cuestiones. "Pero básicamente, sin esas tres cosas (el plan económico que propone), Argentina nunca más va a recuperar un crecimiento sostenido, de por lo menos poder decir medio siglo creciendo".

Sobre el contexto económico del país, José Luis Espert no perdió oportunidad para criticar a la reciente ministra de Economía, Silvina Batakis, y con un dólar imparable que superó la barrera de los 300 pesos y un Gobierno sumergido en una profunda crisis, el liberal disparó:

"Batakis no tomó ninguna medida de política económica, solamente hizo anuncios tan básicos y elementales que son ridículos, como por ejemplo decir 'creo en el equilibrio fiscal', bueno, eso es como decir a esta altura: 'creo que el sol existe y calienta'".

Avanza Libertad, en solitario (por ahora)

Por otro lado, y de cara al 2023, mucho se ha dicho respecto a posibles alianzas para enfrentar las elecciones, entre ellas: un acuerdo entre José Luis Espert y Juntos por el Cambio.

Consultado al respecto, el diputado nacional fue enfático y aseguró que por el momento, solo se encuentra enfocado en el crecimiento de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires y algunas provincias del país.

"La verdad es que no pienso en este momento en alianzas, tengo la cabeza bien puesta en Avanza Libertad para que se fortalezca muchísimo en la provincia de Buenos Aires pero también en el interior del país, en las provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Y estamos viendo qué provincia del norte vamos a trabajar y alguna del sur también", detalló el economista.

Para Espert, hoy "su única preocupación" es que Avanza Libertad crezca, "que saque músculo", reiteró.

"La realidad nos está dando la razón, quien más quien menos, todo el arco político opositor, con alguna chance de gobernar, está conjugando en nuestro verbo: el de desregular la economía, reducir costos laborales y reducir el tamaño del Estado. Pero no, no estoy pensando en ninguna alianza todavía, por ahora", agregó el diputado nacional.

En los últimos días, trascendió que el diputado nacional y también liberal, Javier Milei, quiere consolidarse en la provincia de Buenos Aires y disputarle el espacio a José Luis Espert. Sobre esos rumores políticos, el legislador prefirió no profundizar, pero respondió que no tiene inconvenientes en competir contra Milei.

"Yo soy un competidor, así que bienvenida la competencia. Es la única manera de mostrar si uno es mejor o peor que el otro", dijo.

Y agregó: "Con Javier (Milei) está todo perfecto y todo bien, él, simplemente, después de estar casi un año con nosotros, sintió que tenía espalda para estar solo y hacer su partido, y entiendo que le está yendo bien y le deseo lo mejor".

"Es un momento horrible para ser político"

Respecto al rol del Congreso Nacional en tiempos de extrema crisis, el liberal lamentó el poco o nulo accionar que se ejerce desde ambas cámaras y reflexionó:

"La verdad que es un momento horrible para ser político, en mi caso, que me metí solamente para cambiar las cosas para el bien de la gente... Es una verdadera vergüenza que nosotros, los representantes del pueblo, con un pueblo acongojado por la crisis, no estemos haciendo nada".

En esa misma línea, Espert consideró que el Congreso "está muy lejos de los problemas que tiene la gente", y lamentó que además de la poca actividad, cuando sesiona, "por lo menos la mitad de los proyectos no son de urgencia".

"Hoy la urgencia es una ley de alquileres, es urgente derogar la ley de abastecimiento, es urgente trabajar en el presupuesto 2023 con una fuerte reducción del déficit bajando el gasto público y discutir en el Congreso que gastos se bajan. Nada de eso se está haciendo", se lamentó.

Alberto, Cristina y la crítica a la oposición

Sobre quienes gobiernan la Argentina, José Luis Espert se expresó con dureza, y a su juicio "Alberto y Cristina es de los peores Gobiernos que hemos tenido en la historia".

Para el legislador, los principales líderes del Frente de Todos están "completamente desconectados con los problemas de la realidad, armando un relato como hicieron en los 12 años previos".

Por último, y apuntando a la mayor oposición (Juntos por el Cambio), Espert consideró:

"La crítica que yo le hago a la oposición es el poco compromiso con las ideas de la libertad y el sentido común que tiene, y respecto a mí, yo como diputado me siento avergonzado de serlo en un momento en la cual la cámara no funciona, no trabaja y no sesiona"; cerró.