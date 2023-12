Sin plan económico, Manuel Adorni salió a ganar tiempo

Sobre las privatizaciones, tampoco dio ninguna precisión: “en principio no hay ninguna decisión que les pueda comunicar”, pero aclaró que “nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que tener ninguna preocupación. Milei lo vino diciendo en campaña y antes, cuáles eran sus ideas y por eso el Pueblo lo puso en la Presidencia, esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios que se les dan a los que sí trabajan, esa injusticia no se va a dar”.