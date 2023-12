Javier Milei, Día 1: Aún sin Ley Ómnibus ni plan económico

Lunes

De todos modos, lo que esperan los agentes económicos es un conjunto de anuncios, circulares del BCRA y decretos y resoluciones del Ministerio de Economía. Al respecto, habrá que esperar un poco más. El ministro Luis Caputo primero debe poner en funciones a sus colaboradores. Luego, definir algunas cuestiones con el Presidente de la Nación, el verdadero ministro de Economía. Cuidado: Milei tiene un déficit muy interesante en su formación: la delgada línea que arranca en John Stuart Mill, continúa por Sir Roys Forbes Harrod, Vilfredo Pareto y Robert Merton Solow pero, inevitablemente, en alguna curva incluye a Karl Marx. Se trata de la distribución del ingreso. Es un tema complicado cuando Milei ha declarado que quiere redistribuir.

Tanto especular con un "lunes definitivo" y todavía se ignora si será el lunes...

Embed ¡Muchas gracias a todos! pic.twitter.com/5eDVXZOHcM — Manuel Adorni (@madorni) December 10, 2023

Curiosidades de la nueva Administración: propone un duro ajuste fiscal pero recién al final del tiempo de designaciones pudo completar la Secretaría de Hacienda. Aquí comienza la difícil convivencia entre las expectativas del mercado y la realidad de los tiempos de Milei. El Presidente ya dijo que cuanto más baje el índice del riesgo-país, menos cruento será el ajuste inevitable. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo, aún cuando en la City hay quienes se proponen ayudar a Milei siempre que no les merme la tasa de rentabilidad.

El mercado no es paciente y tampoco benigno. La única forma de liderarlo es gestionando las expectativas. ¿Cuál es la importancia de tener o no tener las circulares, normas, decretos y proyectos redactados? No obstante, el reclamo de algunos resulta lógico: Milei es economista y ha afirmado en varias oportuniades que estaba preparado para hacerse del Gobierno si ganaba en 1ra. vuelta. Entonces, ¿se encuentra preparado o no?

Después, ya aparecen los comentarios sobre las contradicciones: "¿Hay algo más simbólico de la Casta que una velada en el Teatro Colón? Y el decreto sobre custodia de ex Presidentes en el exterior sigue vigente. ¿Cómo es esto?". Difícil explicarlo todo. En especial que ese decreto fue una negociación entre 3: Milei, Alberto Fernández y CFK. Pero lo que importa es el dinero. Que los Milei y su gente hagan lo que les parezca. Pero ¿qué pasa con el dólar?

Llamen a Adorni para que nadie abra la boca. Veremos.

