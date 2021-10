Sergio Berni vs. intendentes y Clarín abre guerra contra la CSJN

Live Blog Post

Argentina ante el peor escenario: Devaluar otra vez sin un plan económico

El INDEC advirtió ayer (14/10) que la inflación no cede y que el promedio fue de 3,5%, liderando la suba generalizada de precios calzados y bebidas alcohólicas.

Mientras la Casa Rosada no para de imprimir billetes para complacer al electorado que no le interesó ir a votar en las PASO, economistas, empresarios, analistas de mercado y finanzas, etcétera, advierten por los precios relativos congelados -principalmente, dólar y tarifas-. Es que se congeló absolutamente todo en la Argentina y la inflación no para de subir.

Entonces, se advierte el peor escenario: una nueva devaluación sin plan económico. ¿De qué serviría volver a devaluar sin un norte que vuelva virtuoso el mecanismo de licuación de gasto, jubilaciones y pensiones?

Días atrás, Christian Buteler abrió el debate desde su cuenta en Twitter:

Dólar: 14 de noviembre, ¿y después qué? ¿Habrá salto cambiario después de las elecciones? Probablemente NO. ¿Por qué? Primero, porque los saltos cambiarios no resuelven nada. De ser así, ya deberíamos ser Suiza. Hace 20 años $1 era US$ 1 y hoy $1=US$0.01 al oficial o US$ 0.05 al libre (blue)

En este sentido, siguió:

"Segundo, Argentina decidió controlar el tipo de cambio por cantidad y no por precio. Por eso, hoy tenemos uno de los cepo más fuerte de las últimas décadas.

Tercero, en economías de alta inflación el pase a precios es casi inmediato y ya estamos en 50% anual.

Cuarto, el dólar no está atrasado. Luego del salto de $14 en diciembre 2017 a los $104 de hoy, no es un mal precio para la industria. A no mezclar tema impositivo como las retenciones. El tipo de cambio no puede resolver el problema impositivo

Quinto, hay superávit comercial. No hay grandes pagos de deuda por la reestructuración, no hay restricción externa.

Sexto, subir el dólar no eliminará la brecha si se mantiene el nivel de cepo y la emisión".

Ayer (14/10), en el Coloquio de IDEA, Luis Secco, disparó:

No olvidemos nunca la vieja máxima latinoamericana, que hoy sigue más vigente que nunca: Presidente que devalúa, presidente devaluado. Las experiencias de devaluación sin plan, hechas por presidentes débiles, han terminado siempre mal

Entonces, coincidió con lo dicho por el exvice ministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis:

Coordinar expectativas de inflación en ese contexto donde tenés tantas variables demoradas en el tiempo en su ajuste se hace cada vez más difícil. Si el año que viene tenemos la inflación de este año, tenemos que estar contentos