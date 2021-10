Debate en la City Porteña: "No habrá salto del dólar"

En este sentido, siguió:

"Segundo, Argentina decidió controlar el tipo de cambio por cantidad y no por precio. Por eso, hoy tenemos uno de los cepo más fuerte de las últimas décadas.

Tercero, en economías de alta inflación el pase a precios es casi inmediato y ya estamos en 50% anual.

Cuarto, el dólar no está atrasado. Luego del salto de $14 en diciembre 2017 a los $104 de hoy, no es un mal precio para la industria. A no mezclar tema impositivo como las retenciones. El tipo de cambio no puede resolver el problema impositivo

Quinto, hay superávit comercial. No hay grandes pagos de deuda por la reestructuración, no hay restricción externa.

Sexto, subir el dólar no eliminará la brecha si se mantiene el nivel de cepo y la emisión".

Tras enumerar, concluyó: "El problema no es el precio del dólar, el problema es la cantidad de pesos que se emite en una economía con baja demanda de pesos, desconfianza sobre nuestra moneda, tasas reales negativas y una actividad que rebota pero no crece. De poco sirve la suba del tipo de cambio si el BCRA debe pagar $100.000 millones todos los meses en intereses por leliq o pases. O si emite $200.000 millones por mes para cubrir el gasto del Tesoro. Subir el dólar oficial no va hacer que dejes de perder reservas, tampoco que la gente siga buscando como cambiar sus sobrantes de pesos a dólares porque pierde contra la inflación constantemente. Argentina está barata en dólares pero cara en pesos y es porque sobran pesos".

Probablemente, en 2022 sí veamos un dólar subiendo más al ritmo de la inflación pero no un salto cambiario porque eso no sólo no soluciona nuestros problemas sino que los agrava. El gobierno controla el dólar por cantidad, debería hacer lo mismo con los pesos

El analista económico y de mercados, Salvador di Stéfano, agregó que "el escenario futuro de Argentina es muy bueno, lástima que la actual administración no tenga un buen diagnóstico internacional, y esté dejando pasar esta oportunidad".

Ahora bien, el director de GRA Consultora, Gabriel Rubinstein, exrepresentante del BCRA, escribió en La Nación:

Ante el acelerado ritmo de caída de reservas del BCRA, no pasa día sin que alguien me pregunte: 'Tengo dólares en el banco, ¿te parece que los saque?' Mi respuesta corta es: 'Veo tal vez un 10% de probabilidades que no puedas retirar tus depósitos cuando quisieras, o que directamente te los canjeen por un bono (por ejemplo, un bono en dólares a 10 años al 3% anual de tasa). Es decir, que habría un 90% de probabilidades de que no te pase nada. Pero... 10% no es ni 0% ni 1%. Pensá si te conviene correr ese riesgo'

Pero, así y todo, cierto riesgo persiste. Y la razón es que, dada la aguda escasez de reservas del BCRA, el Gobierno podría verse tentado a querer hacerse de los US$11.600 millones que están en el BCRA, pero que pertenecen legalmente a los bancos, y que deben estar a disposición de los depositantes (encajes bancarios, legales y excedentes)

Así las cosas, el Gobierno no logra despejar temores y rumores, y termina tomando medidas que generan aún más nerviosismo en los ahorristas.