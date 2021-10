Dólar: Martín Guzmán descartó devaluar "pero no tiene plata"

En otro momento de la entrevista, el académico dejó la certeza de que habrá acuerdo con el FMI:

Cuando faltan los dólares, hay menos crecimiento y más inflación. Es muy simple, entonces hay que resolverlo

Luego de las declaraciones de Guzmán, pasó por IDEA quien fuera viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof en el mandato de Cristina Kirchner. El ahora consultor y director de PxQ alertó sobre los niveles de inflación:

Creo que estamos en un esquema un poco paradójico porque la realidad es que para quienes teníamos las previsiones fiscales de este año, toda la emisión que teníamos prevista entre las PASO y las Generales, está por debajo que por lo menos nosotros teníamos. Ocurre una cosa paradójica, que es que el Gobierno promete emitir mucha plata y la gente cree que eso es buenísimo porque aunque sea va a tener más plata, pero esa plata no está y el mercado hace de cuenta que va a estar. Entonces, arrancamos una corrida prometiendo que vamos a emitir un punto del PBI y, al final, el punto del PBI no viene, por lo cual algún efecto en la actividad que esperás tener, no lo terminás teniendo, pero generás los efectos financieros de esa promesa

En este sentido, arremetió:

Entonces, a mí me parece que si uno quiere ser optimista, hay que tratar el año que viene de repetir la inflación de este año. Repito: si uno quiere ser optimista. ¿Por qué? Porque la verdad es que con los problemas que tenemos de ciertos precios relativos, con una brecha del 90%, con una negociación del FMI pendiente -incluso más allá de lo que puedan resistir las reservas-, me parece que el año que viene es complejo. Entonces, me parece que a veces es sano en las negociaciones dilatarlas o desgastar al que tenés del otro lado de la mesa, pero a veces no tenés la plata con la cual bancar la espera. Y Argentina no tiene esa plata. Por lo tanto, para el año que viene hay que ser muy modesto porque lo estoy temiendo yo es el riesgo de aceleración

Emmanuel Álvarez Agis y Hernán Lacunza, quienes lideraron la transición económica entre las elecciones del 27 octubre de 2019 y la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019.

Respecto a este punto, Guzmán había dicho que es un problema que tiene múltiples causas y que si hay una enseñanza que dejó el gobierno anterior, de Mauricio Macri, es que sólo con restringir la emisión monetaria no alcanza. “No es así, porque para reducir la inflación no alcanza simplemente con reducir la emisión monetaria, que fue el esquema que prevaleció bajo el gobierno anterior. Se hizo eso y la inflación término en casi el 54% anual”.

Y concluyó: "Atacar el problema de la inflación requiere atacar sus múltiples causas. Primero, que la Argentina pueda tener más divisas para no experimentar choques contra la restricción externa que impliquen saltos cambiarios. Para eso es fundamental dos cosas: que aumenten las exportaciones netas y que resolvamos los problemas de las deudas. Todo esto lo estamos haciendo”.