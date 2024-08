Javier Milei cargó (otra vez) contra Senadores del PRO, UCR y Coalición Federal

Suba de jubilaciones y rechazo al DNU (SIDE)

El funcionario aseguró “quebrar 100 años de decadencia no es una tarea fácil” y que sabía que la “casta” iba a tratar de hacerle “la vida imposible” para evitar las reformas.

Vivir de robarle dinero a la gente

El mandatario reflexionó

No me sorprende nada. Mientras que estamos acá para sacar al país adelante, ellos están en la política para vivir de robarle el dinero a la gente. Obviamente tienen poder, lo van a jugar y tratar de evitar que hagamos las reformas. Pero estamos siendo muy exitososen la lucha contra la inflación y la inseguridad No me sorprende nada. Mientras que estamos acá para sacar al país adelante, ellos están en la política para vivir de robarle el dinero a la gente. Obviamente tienen poder, lo van a jugar y tratar de evitar que hagamos las reformas. Pero estamos siendo muy exitososen la lucha contra la inflación y la inseguridad

“Si hay algo que está mal y le hizo daño a los jubilados fue el kirchnerismo". Sostuvo

Luego agregó

"Ahora dicho sea de paso, Juntos por el Cambio se comió en 2017 catorce toneladas de piedra por querer hacer una reforma previsional" en línea con la que nosotros presentamos" en ese punto fue cuando remarcó

¿Y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema? Muchachos pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos, populistas, demagogos”,

Reelección y devaluación

En la Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que sería “reelecto” en 2027 para un segundo mandato aunque demarcó escenarios de momento.

“Es algo que está dentro de las características de la Constitución. ¿Qué me pidieron? Que baje la inflación y termine con la inseguridad. ¿Qué pasó? La inflación está bajando, la inseguridad cayó fuertemente y encima estamos recuperando economía, y además hicimos la reforma estructural más grande de la historia. Si todo camina como viene hasta ahora, eso sería un escenario razonable”, argumentó.

“Yo quiero hacer todas las reformas estructurales para que cuando me vaya del poder, la Argentina sea el país más libre del mundo, porque eso es lo que nos va a traer prosperidad”, añadió el Presidente.

Negativa a nueva devaluación

“Después de tener el primer embate cambiario instrumentado por el banco Macro, a la semana siguiente volvimos a tener otro ataque especulativo, buscaban llevar el dólar a $2000. Hoy el dólar está $1250. Andan caminando como mandriles. Más claro échele agua”, aseveró.

Luego, analizó:

La escala nominal de la economía esta determinada por la cantidad de dinero. La base monetaria amplia no varía, por lo tanto, aquellos que apuesten vamos a ver cómo les va. En principio ya llevan un ratito con problemas para sentarse.Hay un programa fijado sobre cómo se va a mover el tipo de cambio y la convergencia se va a hacer desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba La escala nominal de la economía esta determinada por la cantidad de dinero. La base monetaria amplia no varía, por lo tanto, aquellos que apuesten vamos a ver cómo les va. En principio ya llevan un ratito con problemas para sentarse.Hay un programa fijado sobre cómo se va a mover el tipo de cambio y la convergencia se va a hacer desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba

