Néstor Grindetti sobre las tribunas de Independiente: "No hay ningún riesgo"

NESTORGRINDETTISOBRELASTRIBUNASDEINDEPENDIENTENOHAYNINGUNRIESGOFOTO1.jpg Néstor Grindetti expresó en relación a la inspección del estadio de Independiente en “no hay ningún riesgo” tras los daños en una de las tribunas.

Néstor Grindetti no quiere mezclar la política con Independiente y el debate de las SAD

En declaraciones periodísticas que concedió al programa “No veo la hora” que se emite por DSports Radio, el presidente de Independiente manifestó: “La empresa que construyó el Estadio está trabajando con nosotros. A mí no me gusta mezclar las cosas políticas con Independiente, pero lo que pasó con el estadio es llamativo. No quiero entrar en polémicas por esto”.