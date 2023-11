Polémica en Córdoba: Radicales por Massa, sí o no

Gerardo Zamora y Sergio Massa buscan coincidencias Sergio Massa y Gerardo Zamora.

El entredicho entre los dirigentes radicales se produjo a pocos meses de una purga importante de correligionarios cordobeses en manos de la UCR Córdoba. Cabe recordar que en la provincia y de cara a la elección a gobernador, muchos radicales apoyaron al oficialismo y rompieron filas.

Esos movimientos, similares a los de ahora, motivaron procesos por los cuales se buscaría expulsar a afiliados como Myrian Prunotto, actual vicegobernadora electa. “Estás en el partido o estás en el peronismo”, había sentenciado el presidente de la UCR Córdoba, Marcos Carasso en el programa Forum.

Si bien ahora se trata de un embrollo nacional, las sanciones podrían extenderse a quienes hagan público su apoyo ante el intento orgánico de mantener la neutralidad. Algo que genera mucha tensión.

Al respecto, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, cuestionó la observación de la decisión de los dirigentes radicales. “Ya me inflaron las pelotas. Soy un ciudadano más, tengo derecho a votar a quien quiera. No podemos enojarnos porque ganó el que no me gusta. Quería que gane Juntos por el Cambio pero no pasó”, dijo el referente a FM Sol quien aseguró su voto en blanco.

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei contra "Chequeado", ¿y ahora quién miente?

Corrientes se sumó a Mendoza y fue a la Corte contra Nación

Sergio Massa ya acaricia el quorum en el Senado