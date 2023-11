Javier Milei contra "Chequeado", ¿y ahora quién miente?

"Ninguno de los indicadores que miden la evolución de los salarios registra una caída del 33% en términos reales. No se llega a esta cifra durante la gestión de Massa como ministro ni durante la gestión completa del Frente de Todos", habían indicado desde Chequeado.

En efecto, el director del sitio Eduardo Ceccotti fue entrevistado ayer en 'FM Milenium', y habló de los falsos datos del debate tanto de Javier Milei como de Sergio Massa y el peligro de la desinformación sobre todo en momentos como estos de la campaña electoral:

Sin embargo, la respuesta en las redes sociales a #Chequeado no tardaron en llegar y quedaron muy lejos de los objetivos del sitio. En efecto, fueron, la mayoría de los alineados con Javier Milei, quienes respondieron:

Cabe mencionar que las frases que chequeó el sitio fueron tanto las de Javier Milei como las de Sergio Massa:

Las de Javier Milei, en el debate por el balotaje 2023, fueron:

- “Cuando uno mira el producto per cápita argentino, está 15% por debajo (de 2011)” EXAGERADO

- “Con vos como ministro de Economía cayeron 33% los ingresos” FALSO

- “La Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130” FALSO

- “La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011” VERDADERO

- “El 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma” VERDADERO

- “La Argentina, en los últimos 123 años, tuvo 113 de déficit fiscal” VERDADERO

Las de Sergio Massa:

- “La vuelta de las AFJP (la) ha planteado (Milei) en su propuesta a la justicia electoral” VERDADERO

-“La dolarización que propone (Milei) la tiene Zimbabue, por ejemplo” VERDADERO, PERO…

- “90% de las exportaciones de 5 provincias argentinas son a China” FALSO

- “El 90% de los chicos que van a la Universidad de José C. Paz o de Florencia Varela es primera generación de estudiantes universitarios” VERDADERO

“Bajé 80% el robo automotor (en Tigre)” EXAGERADO

- “La eliminación del Banco Central (que propone Milei) la tiene Micronesia” VERDADERO

Pero para Javier Milei, el plan durante el encuentro "estaba claro": "Lo único que querían hacer era mostrarme como un loco, alguien inestable. Intentaron agredirme. Hubo arremetidas fuertes, carpetazos de inteligencia", denunció. Y, a continuación, rescató: "Pero aun así, no lograron sacarme del eje. Ese fue uno de los objetivos que puede cumplir".

Y en esa línea, el candidato libertario consideró también haber sido capaz de "desarticular las mentiras de Massa" sobre los subsidios y el valor del boleto en un eventual gobierno suyo.

"El tema del boleto sembró un temor enorme. Cuando la gente sacó la cuenta y le decían que iba a salir $1100, generó pánico. Ahora, no vamos a tener un boleto a $1100. Nada se va a tocar hasta que se recuperen los ingresos. Nuestra intención es atacar los impuestos. Y si hacemos las cosas bien, a lo sumo el boleto quedará en $85. Pero insisto, esto no va a ser de movida. Tengo otras cosas para tocar antes. Y lo importante es que no voy a hacer nada hasta que la gente tenga los ingresos para pagarlo", explicó.

Cierto es que hay diversas formas de engañar y manipular contenidos. La desinformación se realiza a través de diversos procedimientos que no incluyen solo a la mentira. También existe la omisión, la sobreinformación, la descontextualización, la generalización, la metáfora, desorganización... La lista es tan larga que fácilmente todo se puede poner en duda sobre todo, y tal como afirmaron en el mismísimo 'Chequeado', en tiempos de elecciones, donde además las subjetividades estallan fácilmente.

De todas maneras, Javier Milei también admitió sentirse "satisfecho" con el desenlace del encuentro y hasta contó que más tarde hicieron una breve celebración con integrantes de La Libertad Avanza.

