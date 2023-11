Sergio Massa ya acaricia el quorum en el Senado

image.png

“La prescindencia no es una opción en política. Por eso apoyo a Sergio Massa. Me sumo a su convocatoria al diálogo. Confío en que tiene las cualidades para encarar la reconstrucción institucional de Argentina. Lo ‘nuevo’ es improvisación e incapacidad política para gobernar”, dijo Lucila Crexell a través de su cuenta de la red social X, ex Twitter con una alusión a la ‘prescindencia’ que optaron por seguir los partidos integrantes de JxC ante el balotaje, lo que mantuvo unido a la bancada tras el pacto de Milei con Macri.