image.png Mauricio Macri defendió a Patricia Bullrich y acusó a los radicales de pedirle que cambie su discurso el domingo 22 a la noche tras confirmarse su derrota electoral.

“Es una semana tan angustiante para el 63% de los argentinos que quiere un cambio en este país”, arrancó la entrevista Macri y tras eso aseguró que “no” dinamitó Juntos por el Cambio, pero aclaró: “No al menos el que fundé yo”.

El cambio o nada

“Patricia Bullrich fue nuestra candidata a presidente, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importante que tenían idead distintas de cambios, un cambio mucho más parcial y claramente ganó el apoyo de la gente”, expresó Macri y razonó: “Nosotros somos el cambio o no somos nada. Creemos que seguir con esta forma de poder osucra nos va a llaver a mas pobreza y mas exclusión”.

"Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.

En esa línea, explicó que "los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei" y ahora " el que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei".

Sobre el acuerdo con el libertario, el exmandatario aseguró: "Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca".

El rol de Antonia

Durante la entrevista, Macri afirmó que su hija Antonia le pidió que apoyara a Milei en la segunda vuelta electoral.

“Anoche, para mi sorpresa que volvió del Sur, Antonia –que también estaba preocupada- me dijo, ‘Papá no hay alternativa, tenés que apoyarlo a Milei ’”. “Si me decís eso para mí es palabra sagrada”, dice que le contestó.

Además, si votara (aún no tiene edad) lo haría por Milei, insinuó: “Ella también quiere un cambio”.

