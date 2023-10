Vaca Muerta, YPF... y el Mar: La "extraodinaria" idea del asesor de Milei

El economista liberal se preguntó sobre la diferencia entre la privatización de la tierra y el mar:

¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no se puede en el mar? Se están extinguiendo las riquezas más ricas que están en el planeta, porque están en el mar. Esto no está en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres, que no se debe retener el dinero de la gente que trabaja ¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no se puede en el mar? Se están extinguiendo las riquezas más ricas que están en el planeta, porque están en el mar. Esto no está en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres, que no se debe retener el dinero de la gente que trabaja

Alberto-Benegas-Lynch.jpg El economista Alberto Benegas Lynch (h), asesor del candidato presidencial, Javier Milei, vuelve a encender la mecha con sus propuestas privatizadoras.

Relaciones con el Vaticano

Durante el acto de cierre de campaña, Benegas Lynch (h), quien está a favor de la venta de órganos y en contra del aborto legal, generó polémica entre propios y ajenos al proponer "imitar a Roca" y "suspender las relaciones con el Vaticano". Al ser consultado sobre si sostenía esa postura luego de las críticas internas respondió afirmativamente y dijo: "Es una cosa personal que no compromete la postura de Javier Milei".

Y remarcó que hay "un acuerdo de todo el equipo" sobre el plan económico, pero remarcó que "los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único" por lo que hay "disidencias entre nosotros".

Otras privatizaciones

A tres días de las elecciones, el candidato presidencial Javier Milei prometió también privatizar uno de los recursos naturales estratégicos del país, Vaca Muerta: "Le buscás la forma de privatizarlo y se vende", dijo. Es que la Constitución Nacional lo prohíbe.

Vaca Muerta es la segunda reserva de shale gas del mundo y la cuarta en petróleo no convencional, que atraviesa cuatro provincias argentinas y que en el mes de septiembre alcanzó un récord de producción superando en 14% la actividad de agosto.

vaca muerta.jpg Javier Milei dijo que se puede buscar la manera de vender Vaca Muerta, además de vender YPF.

Luego se extendió haciendo referencia también a la petrolera estatal YPF:

"A YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende", analizó el candidato y afirmó: "Vendería Vaca Muerta, ¿cuál es el problema?". "Le buscás la forma de privatizarlo. Desde que nacionalizamos bastante mal estamos porque perdió el 90% del valor. Las cosas se hicieron bastante mal", aseguró el candidato que sorprendió con su victoria en las PASO de agosto, que se desvaneció en las generales del domingo pasado.

También ratificó sus planes de privatizar la empresa Trenes Argentinos, encargada del servicio de ferrocarril nacional: "La realidad es que nos fue mejor cuando eran ingleses".

