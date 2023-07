Javier Milei pidió privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas

"YPF tiene que ser privatizada, como Aerolíneas Argentinas. Es un escándalo la cantidad de empleados que tenía YPF cuando era del Estado, cuando fue del sector privado y ahora que volvió a tener la cantidad exorbitante de puestos políticos. Eso no funciona así. No funciona el modelo de los kirchneristas, ni tampoco funciona el modelo que propone Juntos por el Cambio, que es decir que la van a hacer eficiente, lo cual no existe, eso es un oxímoron, nada que haga el Estado es eficiente, porque vos, para que algo sea eficiente, tenés que pagar los costos de lo que hacés".