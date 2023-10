Amalia Granata acusa a Milei como "lo peor de la casta"

Sin embargo, la periodista indicó: "Entiendo los acuerdos que en la política son válidos pero no avalo la transa y la conveniencia propia para obtener un cargo, que era lo que veníamos a cambiar con Javier pero hoy es eso lo que está haciendo él".

Debido a eso es que Granata decidió soltarle la mano al líder de LLA pero argumentó su posición con un mensaje directo: "Sos quien sos porque militaste contra la casta y hoy te convertiste en lo peor de la casta. Sabemos lo que es la casta, que se pasa de un partido otro, pero vos dijiste que no eras eso, que venías a terminar con eso y hoy sos peor que eso".

Pacto con el PRO

Otro de los temas abordados en dicha entrevista radial, la rosarina analizó el acuerdo entre el economista y el sector del PRO que encabezan, Mauricio Macri y Bullrich.

"Milei ya venía hablando con Macri. Él nunca quiso que crezca un nuevo líder en su espacio, no tuvo ni la delicadeza de esperar una semana que salió corriendo a los brazos de Milei y terminó de apoyarlo", comunicó al respecto.

Todo ese circo político generó el alejamiento de Granata con el libertario, y así lo ratificó ella quien tenía un buen vínculo: "Compartí cenas e ideas con él, hablamos de hacer una alianza, yo confiaba en él y ahora me siento totalmente defraudada. Hablábamos de ser distintos y de empezar a cambiar la Argentina de verdad, no está payasada", comentó.

image.png Granata se siente defraudada por Milei.

Voto en blanco: ¿Sí o no?

Consultada sobre quienes se oponen al peronismo pero tampoco están dispuestos a votar al militante de derecha, respondió fuertemente: "A mí que no me corran con que 'tu voto en blanco se lo van a dar a Massa' o 'sos kirchnerista'. No soy kirchnerista. ¿Qué me van a obligar entre Guatemala y Guatepeor? Ellos no son el cambio, demostraron que son lo mismo".

"Dejen de poner de excusa a la pobre República por favor !!! Se quieren salvar ustedes ! Se están acomodando los cargos y te dicen que es por la gente! No nos tomen mas de tontos!", expresó Granata en su red social "X" en alusión a todo este tema.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmelieGranata%2Fstatus%2F1717209960528965667&partner=&hide_thread=false Dejen de poner de excusa a la pobre República por favor !!! Se quieren salvar ustedes ! Se están acomodando los cargos y te dicen que es por la gente !

No nos tomen mas de tontos ! — Amalia Granata (@AmelieGranata) October 25, 2023

Por último terminó de aclarar un tuit que había escrito días atrás y afirmó en que "El voto en blanco no se computa, no voy a favorecer a uno o a otro".

"En lo personal, esta es mi postura : No apoyo a los K. Voy a apoyar a quien represente un verdadero cambio y coherencia, que no pacte con quienes son el problema o casta, quien tenga un plan serio para mi país. Y sino votaré en blanco", fue lo que había publicado en su cuenta oficial.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmelieGranata%2Fstatus%2F1716945541966536857&partner=&hide_thread=false En lo personal, esta es mi postura : No apoyo a los K. Voy a apoyar a quien represente un verdadero cambio y coherencia, que no pacte con quienes son el problema o casta, quien tenga un plan serio para mi país. Y sino votaré en blanco. — Amalia Granata (@AmelieGranata) October 24, 2023

