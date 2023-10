Nuevo permiso para viajar a Europa entrará en vigencia

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Noruega Países Bajos Polonia Portugal República Checa Rumania Suecia Suiza.

En aquellos países que actualmente requieren visas las mismas seguirán siendo necesarias, mientras que ETIAS será un "un requisito adicional".

¿Desde cuándo funcionará?

Durante lo que va de este año, la UE informó que este funcionaría a partir de finales de 2023 y principios de 2024. Sin embargo, una vez más fue postergada su implementación.

Actualmente no está operativo y no se toman solicitudes para obtenerlo. Por lo que cabe tener cuidado con las estafas, ya que por ahora el ETIAS no debe tramitarse para ingresar en Europa.

Hasta el momento se postergó hasta 2025, aunque cabe estar atentos a cualquier posible cambio. La nueva fecha de implementación será anunciada a través de las redes oficiales de la Unión Europea.

